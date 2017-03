STAMATOVIĆ U KAMPANJI: Vratiti obavezno služenje vojnog roka

"Državu brani vojska, ali i znanje, diplomatija i zdrav, zadovoljan i bogat građanin. Svako ko želi da otme i pedalj naše dedovine od Preševa do Subotice, od Brezovice do Fruške gore, i od Stare planine do Zlatibora, mora znati da ovde živi narod u čijim venama teče krv Obilića", poručio je Stamatović.

On je, kako se navodi u saopštenju, rekao i da je Kosovo "ishodište naše duhovnosti, Hilandar čuvar tih vrednosti, a pitoma ravnica srpske Vojvodine branilac tradicije našeg identiteta, naše kulture, jezika i običaja".

