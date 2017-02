Vesić: Glas za Vučića je glas za stabilnost i prosperitet

Vesić je gostujući na TV Pink rekao da Vučić pred građane izlazi sa više nego očiglednim rezultatima, zemlja je bila pred bankrotom, a sada imamo normalnu situaciju sa javnim dugom od 70 odsto iako je bilo planirano da bude 80, urađeno je 460 kilometara puteva, rehabilitovano 380 kilometara lokalnih puteva, 138 autoputa, stalni je rast BDP...

"To je nešto iza čega stoji Vučić i vlada i Srbija posle dugo godina kreće putem napretka. Na ovim izborima glasanjem za Aleksandra Vučića glasamo da se nastavi takva politika i da se nastavi tim putem" podvukao je Vesić.Kako je rekao sve drugo značilo bi vraćanje Srbije unazad bez obzira koji je kandidat u pitanju.

Vesić je rekao da se Vučić kandidovao ne da bi dobio više vlasti, jer manje je vlasti na mestu predsednika nego premijera, već stoga što su predsednički izbori važni "i ne smemo sebi da dopustimo da predsednik bude iz druge političke opcije u odnosu na premijera, jer jedino tako zemlja može da se vodi". Kako je rekao, taj napredak se vidi i na međunarodnom planu, navodeći da su kineski predsednik i premijer bili u Srbiji više nego u svim ervopskim zemljama, da je više puta bio i predsednik Rusije... i da je Srbija kao mala zemlja uspela da postane relativno važan faktor u međunarodnim odnosima.On je upozorio i na stanje u svetu, navodeći da niko ne zna šta će se dešavati u odnosima velikih sila, u samoj EU...

"U takvim situacijama, u takvim vremenima, zemlje koje imaju snažno liderstvo, jasnu političku volju mogu da prežive jer mogu da donose brže odluke nego u nekim drugim zemljama" rekao je gradski menadžer.Vesić je ukazao da je Vučić kandidat ne samo SNS već i SPS, PUPS i da je on kandidat za Srbiju.

Odgovarajući na pitanja, Vesić je rekao da druge kandidature "nisu ozbiljne" navodeći da stranke koje ih podržavaju nisu smele ni da izađu na izbore sa svojim liderima i istaknu njihovu kandidaturu.Kako je rekao Vuk Jeremić nije ni bio u Srbiji poslednjih godina već u Njujorku, ne poznaje situaciju u Srbiji a "90-ih godina kada je ovde bilo teško, živeo je u Londonu tako da i više živi van Srbije nego u Srbiji, a ovde je kao prvi posao dobijao ministarska mesta"."Tako da smatram da je to kandidat koji nema šta da ponudi Srbiji i naprosto ovu zemlju ne poznaje" dodao je Vesić.

On je rekao i da je Saša Janković načinom na koji je obavljao funkciju zaštitnika građana, "gde je svakodnevno politizovao i zloupotrebljavao funkciju, a dešavalo se da pre nego što pokrene postupak to objavi u novinama, što je nedopustivo i suprotno zakonu, pokazao kako je radio posao i kakav bi bio predsednik Republike".Vesić je upitan i za najavu Bakira Izetbegovića da će tražiti reviziju odluke MSP o tužbi za genocid protiv Srbije ocenio da takva odluka sigurno ne doprinosi odnosima dve zemlje i podvukao da je to odluka koja nije doneta od strane nadležnog organa.

Prema njegovim rečima ta odluka Izetbegovića je više za unutrašnju upotrebu kako bi učvrstio pozicije u svom biračkom telu, a ono što je opasno kada takve stvari radite a nanosite štetu regionalnim odnosima.Kako je rekao, i tužba koja je predata MSP nije bila na mestu, sud je presudio suprotno od onoga što su očekivali u Sarajevu i ne možete sada da stalno pokrećete revizije i očekujete dobre odnose.Prema njegovoj oceni to je posledica nestabilnosti u BiH.Vesić je to ilustrovao činjenicom da je Lidl odustao od "ulaska" u BiH, a "ulazi" u Srbiju, a razlog jeste to što je BiH politički nestabilna zemlja.Kako je rekao, tu se vidi razlika između poltički i ekonomski stabilne zemlje sa snažnim političkim rukovodstvom sa vizijom razvoja i one koja to nije.

Okupljanje pristalica SNS





(Tanjug/Pink)

Foto: Dragana Udovičić