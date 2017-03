VUČIĆ O KONKURENTIMA: Još mi samo majku nisu psovali

Aleksandar Vučić, predsednički kandidat, poručio je juče da niko od ostalih kandidata nije predstavio nikakav program već im je svima samo cilj - „kako da skinu Vučića“.



Vučić je juče obišao fabriku namenske industrije u Velikoj Plani i tom prilikom, obraćajući se novinarima, kazao da zna o kakvim je ljudima reč (misleći na protivkandidate), kakvog stepena hrabrosti i da se nije uplašio.

- Samo mi još majku nisu psovali da pokažu svu žestinu svog programa. Moje je da obilazim fabrike i da ih otvaram. Ako pobedi njih 10 - svaka čast, junaci, pobedili ste, ali ako ne, probajte drugi put, možda da vas bude 20 - rekao je Vučić i dodao da neki imaju pola naslovnih stranica svuda u novinama i niko ih ne pita odakle te pare.



On je pitao i zašto NVO, pa i potpisnici „Apela 100“, ne reaguju i osude pretnje nasiljem, vešanjem i šamaranjem koje se čuju u kampanji.

- Je li to Srbija za koju se zalažete - zapitao je Vučić i dodao da se Srbija oporavlja i napreduje radom, a ne batinanjem političkih protivnika.



Osvrćući se na pregovore sa Prištinom, Vučić je rekao da moramo da budemo odgovorni i čuvamo mir. On je ocenio kao veoma čudno to što je predsednik Kosova Hašim Tači svojom ostavkom uslovio formiranje kosovske vojske. Kako je rekao, Srbija nikad neće podržati formiranje te vojske.

Autor: E.K.,Foto: Aleksandar Jovanović