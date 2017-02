ZMIJSKE NOGE HAŠIMA TAČIJA: Kako je vođa OVK naseo na holivudski trik i potpisao Rambuje

Za Albance je heroj koji je oslobodio Kosovo od navodne okupacije Srbije, dok je za Srbiju neko ko je počinio stravične zločine nad Srbima, trgujući na crnom tržištu organima otetih žrtava



Ko je, u stvari, Hašim Tači? Jedan pogled na njegovu biografiju objavljen je u Beogradu u knjizi „Zmijske noge“. Čini se da nije bilo boljeg trenutka za štivo Vetona Suroija, koje je u ruke srpskih čitalaca došlo gotovo istovremeno sa izglasavanjem Hašima Tačija za predsednika samoproglašene države, ali i u momentu kada su ugledni svetski mediji objavljivaki da bi on mogao da bude među optuženima pred Specijalnim sudom za zločine Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).



U kratkom opisu knjige navodi se da je reč o „svedočanstvu o jednom vremenu, to je priča o Hašimu Tačiju, koji je poznat pod nadimkom Zmija, i o nekoliko ljudi koji i danas igraju važne uloge i čije odluke na Kosovu imaju težinu“, te da je „reč o istorijskoj knjizi“ iliti „knjizi o istoriji“. I zaista je tako. Ovo je vredno svedočanstvo o tome kako poslednjih dvadesetak godina funkcioniše Kosovo i kakvu ulogu u tome ima, između ostalih, i Hašim Tači.

HOLIVUDSKI MAMAC



Veton Suroi, autor knjige „Zmijske noge“, po zanimanju je novinar, publicista, pisac, nekadašnji istaknuti aktivista civilnog društva na Kosovu i, što je možda najvažnije kada se govori o Tačiju, jedan od političkih lidera Albanaca na Kosovu koji je učestvovao u mirovnim pregovorima u zamku Rambuje kod Pariza 1999. godine, gde je, kao član albanske delegacije, prisutan bio i Tači.



Već u uvodnom delu knjige Suroi konstatuje da bi istorija Kosova mogla izgledati drugačije da je Tači tog marta 1999. odlučio - kao što to nije - da postane nastavnik istorije, što jeste njegovo primarno zanimanje. Razgovarajući, naime, tih dana u Rambujeu o ličnim planovima za budućnost, Suroi je rekao da će nastaviti da se bavi novinarstvom, dok je Tači izgovorio: „A šta ja da budem - profesor istorije u Mališevu?“



