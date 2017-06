(FOTO) SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA OBELEŽEN U VRANJU: Pušačima umesto cigareta, delili bombone

VRANJE - U Vranju je u centru grada obeležen Svetski dan bez duvanskog dima, 31. maj.

Građanima su u okviru ”Bazara zdravlja” bili dostupni besplatni preventivni pregledi, merenje nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska uz savete za odvikavanje od pušenja.

foto: T.S.

Podelom zdravstveno - edukativnog materijala promovisani su zdravi stilovi života, a pušači su mogli da svoju cigaretu zamene bombonom.

Učenici osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada izložili su svoje crteže i poruke na temu „Pušenje ili zdravlje“ promovišući redovnu, kontinuiranu fizičku aktivnost kroz javni čas fizičkog vaspitanja.

foto: T.S.

Svetski dana bez duvanskog dima obeležen je u organizaciji Centra za prevenciju i stalnih partnerskih organizacija, Crvenog krsta Vranje, Zavoda za javno zdravlje, Medicinske škole.

“Bazar zdravlja” organizovan je uz podršku Zdravstvenih radnika iz odgovarajućih službi kako sa primarnog tako i sa sekundarnog nivoa,

prosvete, lokalne zajednice, Kancelarije za mlade, nevladinih organizacija,

Društva za borbu protiv dijabetesa Vranje, Sportskog saveza, Omladinskog

saveza, Savetovališta za mlade sve u cilju podizanja nivoa svesti o zdravstvenim i drugim posledicama duvanskog dima.

foto: T.S.

“Duvan je pretnja za svaku osobu, bez obzira na pol, starost, rasu, kulturni ili obrazovni nivo. On dovodi do patnje, bolesti i smrti, osiromašuje porodice i nacionalne ekonomije. Oko 6 miliona ljudi svake godine umire zbog korišćenja duvana, a predviđa se da će ova brojka da naraste na više od 8 miliona do 2030. godine ako se aktivnosti ne intenziviraju. Upotreba duvana ima ogromnu cenu za nacionalnu ekonomiju zbog porasta troškova za zdravstvenu zaštitu i smanjenja produktivnosti rada. On pojačava nejednakost u zdravlju i pogoršava siromaštvo, jer najsiromašniji ljudi troše manje na osnovne potrebe kao što je hrana, obrazovanje i zdravstvena zaštita. Oko 80 odsto svih prevremenih smrtnih ishoda zbog duvana nastaje u državama sa niskim i srednjim prihodom, koje se ionako suočavaju sa velikim problemima da dostignu svoje ciljeve razvoja”, ističe doktor Dragan Pešić iz Centra za prevenciju.

(Kurir.rs/T. Stamenković)