(FOTO) PONOVO SNEG NA PLANINAMA: Zabelelo se na Kopaoniku, evo kakvo nas vreme očekuje naredne nedelje!

Na Kopaoniku je popodne počeo da pada sneg slabog intenziteta, koji se zadržava na tlu i krovovima, rečeno je u meteorološkoj stanici na toj planini.

foto: Printscreen/Infokop

Sneg je počeo da pada nešto posle 16 časova, dok je debljina snežnog pokrivača, sat kasnije iznosila oko 1,5 centimetara.

"Zabeleli su se i automobil i tlo, kao i krovovi", preneo je dežurni u toj meteorološkoj stanici.

Progonizirano je i da će sneg nastaviti da pada i tokom večeri.

Na Kopaoniku je nešto posle 17 sati izmerena tempertura od minus 1, 2 stepena Celijusovih dok vetra gotovo i da nije bilo - duvao je brzinom od dva metra u sekundi.

Do kraja nedelje oblačno sa kišom

U Srbiji će u ponedeljak ujutro biti mestimično slabog mraza i kratkotrajne magle. Pre podne će biti umereno i potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.

foto: Printscreen/Infokop

Najniža temperatura od minus 1 do 5 C, najviša dnevna od 5 do 10 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.



U Beogradu će ujutro u pojedinim delovima grada biti kratkotrajne magle. Pre podne umereno i potpuno oblačno, uz mogućnost kratkotrajna kiše. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Vetar umeren i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 0 do 3 C, najviša dnevna oko 9 C.

foto: Printscreen/Skijališta Srbije



Prema prognozi za narednih sedam dana, u utorak će biti umereno i potpuno oblačno, samo na severu i istoku mestimično sa kišom. U sredu i četvrtak u jutarnjim satima mestimično slab mraz i magla, tokom dana uglavnom sunčano. Zatim do kraja perioda suvo, sa dnevnom temperaturom u porastu i u većini mesta od 12 do 17 C.

(Kurir.rs/Beta/Tanjug/Foto: Infokop/Skijališta Srbije/Printscreen)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) SNEG NA KOPANIKU

Kurir

Autor: Foto: Printscreen/Infokop/Skijališta Srbije