(VIDEO) KONTROLOR SUZAVCEM ISPRSKAO PUTNIKA, PA SUSPENDOVAN: Kamere snimile trenutak koji je uznemirio Nišlije!

NIŠ - Vest da je kontrolor Direkcije za javni prevoz u Nišu suzavcem poprskao putnika u gradskom autobusu na liniji Njegoševa - Donji Komren, uznemirila je Nišlije, bar one na društvenim mrežama.

Direktor Direkcije za javni prevoz Saša Petronijević osudio je postupak kontrolora, navodeći da postoji procedura u slučaju sukoba, po kojoj može da interveniše samo policija i izjavio da će biti suspendovan, dok se slučaj proveri.

On, međutim, smatra i da se prečesto dešavaju napadi na kontrolore.

"To nije ni prvi, ni jedini napad, to se dešava stalno, kontrolori su samo ljudi, koji rade svoj posao, kao i svi drugi. Nije u redu da trpe fizičke napade za nešto što je najnormalnija stvar na svetu, a to je da putnici imaju ispravnu kartu", rekao je Petronijević.

Putnici tvrde da su zbog suzavca jedva disali. "Oči su nas pekle, nismo mogli da dišemo, a drug pored mene je morao da uzme pumpicu. Izašli smo iz autobusa i posle nismo mogli da se vratimo unutra. Imala sam osećaj kao da sam pojela biber", ispričala je jedna od putnica.

Kamere u autobusu zabeležile su ulazak dva kontrolora. Putnica bez karte je ponudila kontroloru pasoš umesto lične karte, kako bi mogao da je legitimiše, i on je počeo da upisuje podatke.

Međutim, kako se na kamerama vidi i čuje, umešala se druga putnica koja je negodovala i tražila da kontrolor vrati putnici pasoš. Tada se umešao i gospodin koji je usput počeo da psuje i vređa kontrolore, pa je došlo do guranja.

U tom trenutku jedan od kontrolora, kako je kasnije izjavio, u samoodbrani je izvadio suzavac i poprskao putnika.

Srećom, većih posledica nije bilo, a slučaj detaljno proveravaju u Direkciji i u policiji kojoj je sukob prijavljen.

U Hitnoj pomoći kažu da se niko od putnika nije pojavio i zatražio pomoć.

