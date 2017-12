NAJMODERNIJI USLOVI U CELOJ SRBIJI: Prvi pacijenti smešteni u novi Klinički centar u Nišu, od četvrtka i operacije

NIŠ - Prvi pacijenti primljeni su danas u novi Klinički centar u Nišu, sa operacijama će se početi u četvrtak, a instaliran je i treći aparat za zračenje u toj ustanovi.

foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić

Klinički centar u Nišu posetio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je poručio da je danas istorijski dan za 2,5 miliona građana juga Srbije.

Lončar je obišao pacijente i porazgovarao sa njima i kaže da su svi zadovoljni uslovima i osobljem.

NIŠ: Novi Klinički centar dobija i heliodrom

"To je bio naš najveći cilj - da se Klinički centar završi, da primi pacijente i on sada treba da uđe u proces normalnog funkcionisanja. To nije ni malo lako, da se uđe u 50.000 kvadrata i sve organizuje...Taj deo sada u najvećoj meri zavisi od ljudi zaposlenih u Kliničkom centru", rekao je Lončar novinarima.

foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić

On je podvukao da će od četvrtka početi da se obavljaju operacije, a da je danas već urađeno 26 magnetnih rezonanci i 16 sekenara.

"Ispunili smo obećanja, 2,5 miliona ljudi je dobilo ono što im pripada i što zaslužuju, da kada se razbole dobiju najbolje uslove za lečenje, što grantuje da će se oni brže oporaviti", rekao je Lončar.

(FOTO) SVEČANOST U NIŠU, OTVOREN NOVI KLINIČKI CENTAR Vučić: Do juče je ovde bila beskorisna, tužna livada, a sada...

Kada je reč o trećem aparatu za zračenje, ministar je rekao da je reč o akceleratoru na kojem mogu da se rade najsavremenija i najzahvetnija zračenja kod specifičnih tumora. Aparat, dodao je, mora prvo da se testira, te će u narednih nedelju - dve biti u funkciji. Kako je rekao, sa dva aparata koji već rade, liste čekanja su smanjene sa 800 na 250 pacijenata, a insistira se na tome da do kraja marta u niškom Kliničkom centru ne sme da bude lista čekanja za zračenje.

foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić

Aparat za zračenje i skener CT simulator, koji su nabavljeni zajedno, kao i građevinski radovi za njihovu ugradnju i delovi, vredni su 2,65 miliona evra, naveo je Lončar.

foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić

On je rekao da pacijenti iz stare zgrade neće biti preseljeni u novu zgradu, jer je stav struke da se na taj način može preneti neka bolnička infekcija.

foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić

"Pacijenti koji leže u starom delu ostaće tamo dok ne ozdrave i odu kući, a svi novi pacijenti koji dolaze biće smešteni u novi deo", pojasnio je ministar.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI! VLADA SRBIJE JEDVA DOBILA TROJKU!!!

Kurir

Autor: Kurir