(VIDEO) U NOVOM BEČEJU I DALJE RIZIČNO ZBOG IZLIVANJA KISELINE: Građani da ne prilaze mestu nesreće bliže od 50 metara!

NOVI BEČEJ: Opština Novi Bečej saopštila je danas da su stručne službe preduzeća "MSK" iz Kikinde i infraštrukture "Železnice Srbije" preduzele mere na sanaciji zagađenja i na otklanjanju posledica iskliznuća teretnog voza koi je prevozio sirćetnu kiselinu i apelovala na građane da ne prilaze mestu udesa bliže od 50 metara.

Na železničkoj pruzi u blizini Novog Bečeja, iz kompozicije voza 23. decembra je iskočilo šest cisterni, koje su prevozile sirćetnu kiselinu.

"Apeluje se građanstvo da ne prilazi mestu udesa bliže od 50 metara, kako ne bi ometali radove na otklanjanju posledica vanrednih događaja i sebe dovodili u opasnost.

Uklanjanje vagona cisterni koje su učestvovale u vanrednom događaju, očekuje se najkasnije do četvrtka do 6 časova, a normalizacija saobraćaja do petka do 24 časa, navodi se u saopštenju.

O svim bitnim informacijama stanovništvo će biti blagovremeno obavešteno, dodaje Opština.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Foto: Printscreen