BAHATO: Zbog proslave Dana policije u centru Niša uklonjen novi semafor, lampioni i bilbordi

Skoro svi lampioni na Trgu kralja Milana, bilbordi, pa čak i tek postavljeni semafor koji pokazuje vreme dolaska autobusa, posečeni su, a rupe zabetonirane. U Gradskom zelenilu i Gradskom veću kažu da je to učinjeno po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova, koje će u Nišu organizovati proslavu Dana policije.

Građani koje se narednih večeri budu našli na trgu “kod konja”, biće u potpunom mraku, neće moći da vide kada im dolazi autobus na tek postavljenom semaforu, plaćenom 2.000 evra, a ako prođu trotoarom u Voždovoj, mogli bi i da se spotaknu o velike betonske žardinjere, koje su se nalazile ispred "H&M"-a, a sada su premeštene isred Pošte.

Direktor "Zelenila" Slobodan Đorđević kaže da je sve to učinjeno po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova, zbog proslave "Dana policije" koja će se obeležavati u Nišu 4. juna.

- Mi ne radimo ništa napamet i naopako. Sledeće nedelje, 4. juna, ima neka manifestacije policije u centru Niša. Da bi se to odvijalo kako se nalaže, oni su tražili određene stvari da se urade. To je uključivalo privremeno pomeranje žardinjera, kao i sečenje uličnih stubova za osvetljenje u samom centru - kazao je Đorđević.

M.Đorđević je podvukao da je “koordinator čitave akcije gradski većnik Igor Vojinović”.

Međutim, Vojinović je novinarima Južnih vesti odgovorio preko portparola gradonačelnika Niša, prebacivši odgovornost na Policijsku upravu Niš.

- Svi radovi koje ste naveli obavljaju se po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Policijske uprave Niš. Za sve informacije koje su Vam potrebne radi obavljanja novinarskog posla i izveštavanja javnosti, obratite se Policijskoj upravi u Nišu - kazao je Vojinović.

Novinari Južnih vesti zasad čekaju odgovore od policije "po kojoj je odluci učinjeno sve što je učinjeno", ali i kada bi Nišlije mogle da očekuju da se svetiljke vrate i ko će to da plati.

“To je u duhu Parade policije”

Gradski većnik za privredu Miloš Milošević kazao je da je on "delimično nadležan za čitavu akciju", ali i da je najbolje da se novinari za ostale informacije obrate Gradskom veću "zvaničnim zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja".

- Sve to jeste delimično i u mojoj nadležnosti. Igor Vojinović je zadužen za to, ali sve je to u duhu parade policije koja treba da se desi 4. juna - kazao je Milošević.Vojinović je, dodao je većnik Milošević, “ovlašćen od gradonačelnika za komuniciranje sa Ministarstvom, kako bi se ta parada relizovala”.

Međutim, portparol gradonačelnika Niša Dragana Stojanović Krstić, osim odgovora na mejl u ime Vojinovića, novinarima Južnih vesti nije odgovarila na telefonske pozive i poruke.

