BEZ KONKURENCIJE: Jafa kupila Banini upola cene

Kompanija „Jafa“ iz Crvenke postala je vlasnik fabrike „Banini“ u stečaju, koju je kupila na licitaciji po početnoj ceni od 15 miliona evra, što je polovina procenjene vrednosti kikindskog konditora.



„Jafa“ se na jučerašnjoj aukciji pojavila kao jedini ponuđač, iako su prethodno tendersku dokumentaciju otkupili požarevački „Bambi“, Industrija mesa „Matijević“ iz Novog Sada i „Galenika Fitofarmacija“ iz Beograda.



- „Jafa“ iz Crvenke posluje u okviru holding kompanije „Kapa star grupa“ vlasnika Nebojše Šaranovića



- Članice te grupe su i Fabrika kartona Umka, Fabrika ambalaže Avala Ada, Fabrika hartije Beograd i Papir servis FHB



- „Banini“ je u stečaju od aprila 2016. godine



- U finansijske probleme „Banini“ je zapao 2010. zbog kredita podignutih radi izgradnje nove fabrike s ciljem proširenja kapaciteta

Poruka zaposlenima

NEMA FABRIKE BEZ RADNIKA



Oko 500 radnika kikindskog konditora nada se pristojnim uslovima za rad, redovnim platama, kao i tome da će veliki broj njih ostati na svojim radnim mestima.

- Nama fabrika bez radnika ne znači apsolutno ništa, tako da je to ukratko moj odgovor - rekao je novi vlasnik na pitanje čemu se mogu nadati zaposleni u fabrici.

Bojan Knežević, generalni direktor „Jafe“, ocenio je da je početna cena bila visoka, a da bi se u suprotnom za fabriku „Banini“ nadmetalo daleko više kupaca.- Zato i naša odluka da preuzmemo „Banini“ nije bila laka. Ovo je značajan dan za Kikindu i „Banini“. Strateška odluka rukovodstva naše kompanije je bila da realizujemo ovu akviziciju zato što verujemo u zajednički potencijal proizvoda „Jafe“ i „Baninija“ - poručio je Knežević. On je podsetio da je „Banini“ ušao u stečaj opterećen dugovanjima od preko 40 miliona evra prema bankama i 10 miliona prema dobavljačima. Knežević je otkrio i šta će biti prvi potezi novog vlasnika slatke fabrike u Kikindi.- Prvo ćemo sagledati postojeće stanje u fabrici. Nakon analize opredelićemo se za najbolje poslovne modele. Zadržaćemo postojeći proizvodni program - rekao je Knežević.Dragana Galić, stečajna upravnica, podsetila je da je prethodnih dana samo kompanija „Jafa“ uplatila depozit od šest miliona evra, to jest 20 odsto od procenjene vrednosti, koja iznosi 30 miliona evra:- U Srbiji postoje stečaji koji se protežu i do 10 godina. U slučaju „Baninija“ sve će se okončati za 11 meseci.

