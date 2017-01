MAJSTOR KOGA MNOGI MUZIČARI OBOŽAVAJU: Doktor za harmonike

Kad nekome harmonika „zaškripi“, „promukne“, ostane bez tona, on je donosi kod Dana Ristanovića na „lečenje“. Ovaj Lozničanin je, osim za sviranje, talentovan i za popravljanje instrumenta, koji poznaje u dušu.



Zna svaki od nekoliko hiljada delića harmonike i do sada se nije pojavila nijedna kojoj nije vratio „glas“. Sretao se sa svakakvim kvarovima. Jednu harmoniku izvađenu iz poplave bukvalno je vratio iz mrtvih. Dešavalo mu se da mu basove i dirke donesu u kesi i da ih on sredi.

- Sviram harmoniku od desete godine, a više od četiri decenije družim se s njom i muzikom.

Pekao zanat dve godine



- Želeo sam da naučim kako da ih popravljam, ali nije postojao smer za servisera, pa sam upisao srednju mašinsku. Kad mi je bilo 18, pozvan sam da sviram na estradi u Beogradu, a sudbina je htela da mi se u prestonici ostvari san. Jednom mi se pokvari harmonika i odem kod majstora Pavla Fišera. Kad sam mu rekao šta želim, ponudio mi je da učim zanat. To je potrajalo dve godine - priča Ristanović, koji čak zna da dugmetaru prepravi u klavirnu harmoniku.



Inovator



Njegovi spretni prsti i besprekoran sluh „izlečili“ su mnoge harmonike ne samo s obe strane Drine nego i u Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji...

- Uveo sam i neke inovacije: Koristim ultrazvučne kade za čišćenje harmonika, koristim neke nove materijale, nalazim nove načine da posao bude urađen kvalitetnije, a efekti što bolji. Svaku harmoniku koju popravim testiram nekoliko dana i tek onda vraćam vlasniku.

Lepeza

OD JEFTINIH DO SKUPIH KAO STAN



Ljudi na remont donose razne harmonike. Od bagatelnih do onih čija se vrednost meri desetinama hiljada evra. Nekada popravka traje kraće, nekada po ceo dan, ali nema odustajanja - kaže zvanični majstor za održavanje harmonika muzičkih škola u Loznici i Zvorniku.

Želja

HOĆE DA NAPRAVI BREND



Ristanović kaže da s alatom koji ima može bukvalno da napravi novu harmoniku, što će jednom i uraditi, ali ima i drugu ideju:

- Preduzeće „Skala“, koje je proizvodilo ovaj instrument, ne postoji od 1991. i više niko to ne radi. Sada ima ručnih radova, ali to su kopije nekih poznatih marki. Želeo bih da imamo brend „harmonika“ iz Srbije i ideja mi je da to pokrenem ako bude prilike.

