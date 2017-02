NIJE PLATIO KAZNU: Novosađaninu šest dana zatvora za švercovanje u autobusu GSP-a

"Ja sam odavde iz Novog Sada, jedan dan vozio sam se do grada i nisam imao kartu, išao sam da vidim nešto za neki posao i uhvati me kontrola i napiše mi kaznu. Nije prošlo dve nedelje i stigne mi poziv da idem kod sudije za prekršaje, komunalna policija napisala prijavu i tamo mi saopšte da treba da platim šest hiljada", navodi Cvejin za Radio signal.

Bojan objašnjava da još nije platio kaznu jer smatra da je to prevelik iznos. "Hajde da je to hiljadu i po dinara pa ni po jada. ALi šest hiljada dinara pa to je sto deset ljudi u autobusu, toliko ljudi ne može ni da stane u bus. Ja sam to odugovlačio, oni su ćutali i onda mi je u petak stiglo rešenje o izdržavanju zatvorske kazne od šest dana zbog neplaćene kazne od šest hiljada", kaže ovaj Novosađanin.

On se ipak nada da neće morati da odsluži kaznu. "Ne verujem da ću ići u zatvor, platiću kaznu valjda tako mora. Jako sam razočaran državom. Kriminalci na ulicama a ja treba da idem u zatvor zbog autobuske karte", navodi ovaj građanin.

Pre dve godine u Novom Sadu je pooštrena kaznena politika prema ljudima koji se u gradskom prevozu voze bez karte ili odbijaju da je pokažu kontroli. Od 2015. godine Odlukom koja je usvojena na Skupštini grada kazna je šest hiljada dinara, a podaci o građanima koji nemaju kartu se dostavljaju Komunalnoj policiji koja izdaje prekršajni nalog.

Prema Zakonu o prekršajima, ukoliko se kazna plati u roku od osam dana, njen iznos se umanjuje za 50 odsto.

