PSI SEJU STRAH: Kolju životinje, napadaju ljude, deca ne izlaze iz kuća

Meštani Ganjo šora, poznatog kao Zapadni vinogradi, današnje 9. nove, preživljavaju pakao zbog napada dva komšijska psa na druge životinje, ali i na ljude.



Revolt građana izazvao je poslednji incident, kad su 24. januara Janoš Sekereš i Eržebet G. našli u svom dvorištu rastrgane kućne pse, očajni su pozvali Komunalnu policiju.



Pisali i peticiju



- Dva pomenuta psa imaju vlasnika, ali nisu stalno pod njegovim nadzorom, preklali su Mašu, našeg mezimca i komšijskog psa Morža. Strepimo za decu i kad idu do škole, a na ulicu ne smeju ni da izađu - kaže vlasnik rastrganog Maše Janoš Sekereš.



Meštani su se žalili i mesnoj zajednici i Komunalnoj policiji da više od dve godine dva psa koja imaju vlasnika šire strah među decom i prolaznicima, koji zaobilaznim putem dolaze kući.

Komunalna policija

POKRENUTPOSTUPAK,KAZNA I DO 75.000 DINARA



Iz Komunalne policije kažu da su dobili telefonsku prijavu u vezi sa psom koji je ušao u dvorište na adresi u Subotici 9. nova i rastrgao psa, kao i psa u susednom dvorištu.

- Činjenice smo prosledili komunalnom inspektoru. Protiv vlasnika čiji je pas rastrgao komšijskog psa biće podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, jer se u objektima porodičnog stanovanja sa dvorištem psi moraju kontrolisati kad izlaze na javne površine i u susedno dvorište. Predviđena kazna za ovaj prekršaj kreće se od 5.000 dinara do 75.000 dinara, kad su u pitanju fizička lica. S obzirom na to da se radi o psu koji može predstavljati opasnost za okolinu, komunalni inspektor je o ovom slučaju pismeno obavestio veterinarsku inspekciju - kaže načelnica Komunalne policije Laura Rajnović Evetović.