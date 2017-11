MOJA KLARA JE PATILA OD TEŠKIH ALERGIJA: Poslušala sam bizaran savet doktora i potpuno je izlečila

Roditelji uglavnom i ne znaju dok se ne desi reakcija na neku namirnicu, a onda nastaje panika. Upravo to je bio slučaj sa Klarom kada je njena mama shvatila da postoje namirnice na koje je alergična.

"Moja kćerka Klara, kao dete, imala je reakciju kada sam je prvi put hranila kajganom. Zabrinuta da bi se njeni disajni putevi mogli zatvoriti, pozvali smo službe hitne pomoći. To je bio jedan od najstrašnijih trenutaka mog života", rekla je zabrinuta mama.

Ispitivanjem kože i testiranjem krvi, otkrili su da je pored Klarine alergije na jaja, postojala i alergija na orašaste plodove. Alergija na jaja je zapravo faktor rizika za alergiju na orašaste plodove. Rečeno im je da mora do kraja života da bude izuzetno pažljiva.

"Stavili smo epi olovku u svaku torbu, obeležili nalepnicama hranu, upozoravali prijatelje, porodicu, dadilje, više puta, da naša deca mogu bukvalno da umru, ako se dokopaju neke namirnice koja sadrži ono na šta su alergični.

To nas nije učinilo veoma popularnim, i brinula sam da će stres dovesti do psiholoških problema hranjenja i konzumiranja hrane. Ali sve je to bilo vredno sigurnosti Klare", rekla je ova mlada mama.

Pored antihistaminika i epi olovke, alergičar, profesor Lak, imao je neuobičajene savete o tome kako treba hraniti Klaru.

"Ono što me je šokiralo bila je njegova preporuka da joj dajemo dnevnu dozu orašastih plodova i jaja!"

U redu, nije mislio na oršaste plodove na koje je bila alergična kao što su: badem, pistaći, makadamija, brazilski orah i lešnik, već na orašaste plodove za koje su smatrali da su sigurne, kao što su kikiriki i orasi.

"Kada su jaja u pitanju mogla je da jede tortu od jednog jajeta, i to dvadeseti deo nje i to svaki dan. Posle mesec dana stavljali smo u tortu ili kolač dva jajeta, a zatim tri. Dnevna doza torte ili kolača je bila pod leklarskim nadzorom", izjavila je Klarina mama.

Pratili su uputstva doktora Laka, a danas Klara ima četiri godine i nema više alergije na hranu. Iako, alergija na jaja se možda na kraju i razrešila, ali kada su određeni orašasti plodovi u pitanju, rečeno im je da deca to retko prevaziđu.

Međutim, svakodnevnim unosom onih orašastih plodova na koje nije alergična, pomoglo je da ne bude ni na ove ostale, zahvaljujući njenom imunom sistemu.

Napomena: Ukoliko je vaše dete alergično na neke namirnice, obratite se lekaru, nikakao sami ne proveravajte i ne određujte doze. Alergije zahtevaju poseban lekarski nadzor, jer mogu da budu veoma opasne, pogotovo kod male dece.

