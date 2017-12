BORBA SA TUMOROM: Britanski lekar tvrdi da je pronašao lek za ovu zloćudnu bolest!

Naučnici godinama rade na tome kako da nas oslobode bolesti, a jedan od njih misli da je pronašao rešenje.

Mervin Singer, profesor intenzivne nege i medicine u Univerzitetskoj bolnici u Londonu otkrio je da njegov tim radi na leku koji bi mogao da deluje tako da vitalne ljudske organe kao što su srce, mozak i arterije, prebaci u “uspavano” ili hibernetičko stanje. To bi moglo da spase živote hiljada pacijenata koji dožive srčane i moždane udare.

On veruje da bi hibernacija mogla da sačuva ćelije od smrtonosne traume koja se dešava tokom postupka reanimacije u hitnim slučajevima. Trauma koja se zove reperfuzijska povreda se događa kada se krv skupi u tkivu i začepi arterije prema srcu ili zaustavlja rad srca što dovodi do moždanog udara.

Lekari rade na tome da pronađu što brži način za vraćanje pacijenata u život i to ugradnjom stenta ili otvaranjem arterija. Kada se krv naglo vrati dolazi do šoka koji izaziva upalnu reakciju i tako uništava vitalnu arteriju, srce i tkivo mozga, a sve to može da vodi u smrt.

Prvi test na ljudima zakazan je za sledeću godinu, a ukoliko se pokaže da bi ovaj lek koji dovodi do stanja hibernacije mogao da zaštiti pacijenta od reperfuzijske povrede to bi bilo prvo uspešno lečenje hibernacijom nakon 20 godina pokušavanja.

Godinama unazad, naučnici posmatraju životinje u stanju hibernacije i njihovu sposobnost da uspore puls, snize temperaturu tela blizu tačke koja uzrokuje smrt mesecima, a da ne oštete mozak i druge vitalne organe. Oni veruju da se ovaj metod može da se kopira i primeni na ljude koje će lečiti od dijabetesa, Alchajmera i raka.

Italijanski naučnici ispituju mogućnost stavljanja pacijenata koji boluju od raka u stanje hibernacije kako bi im ohladili telo na 13 stepeni i pokušali na taj način da spreče širenje raka čije ćelije će ubijati radijacijom. Ovi testovi se još uvek ne vrše na ljudima.

