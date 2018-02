PRIRODNI LEKOVI POMAŽU: Sprečite gasove i nadimanje

Najčešći uzroci nadimanja stomaka su prepuni želudac i creva.

Preterano uzimanje hrane, naročito one koja sadrži mnogo rafiniranih ugljenih hidrata i masti kao što su biskviti, torte i pite, može izazvati preveliku proizvodnju gasova, što rezultira nadimanjem. Drugi mogući uzroci su zadržavanje tečnosti, gastroenteritis, osetljivost na hranu, zatvor, sindrom nadraženog creva, celijakija (nepodnošenje glutena, belančevine iz žitarica), nepodnošenje laktoze (nesposobnost varenja laktoze - mlečnog šećera), upala ili čirevi želuca ili creva, infekcija kandidom... Nadimanje može biti izazvano i poremećajem bakterijske flore u crevima, što dovodi do smanjenja „prijateljskih“ bakterija. Mnoge žene pate od nadimanja neposredno pred menstruaciju, kad hormonalne promene dovode do zadržavanja tečnosti.

foto: Shutterstock

1. Nadimanje zbog preslane hrane



Zadržavanje tečnosti može biti posledica uzimanja velike količine soli. Mnoga industrijski proizvedena jela sadrže mnogo soli i drugih izvora natrijuma, pa zato uvek treba pročitati etiketu sa spiskom sastojaka. Smanjite uzimanje mesnih prerađevina (kao što su slanina, šunka, kobasice i salame), kockica supe, slanih štapića... Kupujte hleb, žitarice, konzervirano i zamrznuto povrće, puter i razne namaze, soseve, turšije i supe s niskim sadržajem soli. Ne kuvajte povrće u slanoj vodi i ne presoljavajte hranu koja vam je u tanjiru.



2. I masaža pomaže



Kad osetite da počinje nadimanje ili ste se već naduli, lagano masirajte čitav stomak dlanom, u smeru kazaljke na satu, eventualno s nekim eteričnim uljem.



3. Nadimanje pred menstruaciju



Tri dana pre nego što obično počne nadutost jedite više hrane bogate vitaminima B6 i E, magnezijumom i omega-3 masnim kiselinama. Izbacite kofein i dodavanje šećera i soli.

foto: Shuterrstock

4. Nadimanje zbog previše testenine



Jedite manje obroka više puta na dan i svako jelo dobro sažvaćite. Izbegavajte gazirane napitke. Ne pijte za vreme obroka jer tečnost razređuje želudačnu kiselinu i enzime za varenje, pa se time usporava prolazak hrane kroz želudac. Voće koje tada pojedete fermentiraće i proizvešće gasove.



Ako ste skloni nadimanju, izbegavajte jela s mnogo skroba, kao što su testenine i krompir, u istom obroku u kojem jedete belančevine ili voće. Takođe izbegavajte i veće količine mahunarki, masnu hranu i sirovo voće i povrće jer mogu da povećaju količinu gasova u crevima. Smanjite količinu vlakana, naročito onih nerastvorljivih kao što su mekinje od žita. Ukoliko je crevna flora poremećena, konzumirajte jogurt sa probiotikom.

foto: Shutterstock

5. Biljni lekovi



Posle obroka popijte čaj od nane, đumbira, cimeta ili kamilice kako biste sprečili nadimanje. Sprečite gasove tako što ćete u obroke dodati začine koji greju - kajenski biber, đumbir, kardamom i kim. Protiv nadutosti koja je posledica zadržavanja tečnosti pred menstruaciju pijte dva puta dnevno čaj od semena celera ili rastavića.



Krastavci, peršun, kopriva, hajdučka trava, zovin cvet koriste se za uklanjanje viška tečnosti. Uzimajte ih uz hranu ili od njih pripremite biljni čaj.

