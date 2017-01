(VIDEO) OD KAD JE SVETA I VEKA - OMILJENA GRICKALICA: Da li su kokice zdrave?

U najčistijem obliku, odnosno kada se pripreme samo na toploti – kokice su niskokalorična grickalica bogata antioksidantima. Puna posuda takvih kokica ima samo 93 kalorije, gram masti i četiri grama vlakana. S druge strane, kokice pečene u ulju ili prelivene puterom, kakve se obično prodaju na ulici, u bioskopima ili supermarketima, manje su zdrave i mnogo više kalorične, piše CNN.

Evo kako kurkuruz postaje slasna kokica na usporenom snimku:

Prema istraživanju Centra za nauku u javnom interesu (Center for Science in the Public Interest) u Vašingtonu, pakovanje kokica srednje veličine sadrži 1.200 kalorija, 980 miligrama natrijuma i 60 grama zasićenih masti, što je količina dovoljna za tri dana. Čak i ako biste pojeli samo jedno srednje pakovanje kokica, opet biste uneli količinu masnoća dovoljnu za pola dana.

Foto: Profimedia

Ako kupujete već pripremljene kokice u prodavnici, proverite podatke o nutritivnim vrednostima jer u takvim proizvodima varira količina natrijuma i šećera. Kokice sa raznim slatkim ili slanim prelivima mogu da imaju i do četiri kašičice šećera po pakovanju.

