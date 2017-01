(FOTO) SREĆNO RAZVEDENI! Proslavili krah svog braka smehom i veseljem!

Razvod može biti vrlo težak period i psihološki udarac za sve članove porodice, a bilo bi lakše kada bi se bivši supružnici rastajali na miran način i nastavili da budu u dobrim odnosima.

Međutim, jedan par je otišao mnogo dalje i postavio slike sa slavlja povodom razvoda. Oni su čak okupili prijatelje i komšije kako bi proslavili ovaj za njih lep događaj, a sudeći po slikama, čini se da se oni dobro provode i da su jako srećni. Oni su za ovu priliku na kolima napisali “Upravo razvedeni”. Njihove slike su retvitovane 30.000 puta za samo dva dana.

My parents' divorce became official today so they had a divorce party pic.twitter.com/NLbJjsWp8b