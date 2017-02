KOLO SREĆE SE OKREĆE: Tek što se razvela dobila je na lutriji, a evo šta je poručila bivšem mužu...

Šon Prisetli sa kojim Bev ima troje dece tvrdi da mu je ona rekla da “od dobitka neće videti niti jedan peni”, te je prijateljima i porodici koji su ga već molili za pozajmice poručio: “Ja ću uvek biti propalica”. Odmah nakon srećnog dobitka Bev je ispunila san svake žene te je otišla u šoping u kojem je potrošila hiljade i hiljade funti, a decu je na čuvanje ostavila bivšem suprugu, inače tatu-majstoru.

Iz svog starog stana je već iselila većinu stvari te ih je poklonila komšijama i prijateljima, a sada navodno planira da kupi luksuznu vilu sa čak sedam spavaćih soba. Ostaje da se zapitamo kako će da ih iskoristi sada kada je srećno razvedena.

