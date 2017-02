(VIDEO) KO JE OVDE JAČI POL? Dok ona oduševljeno vrišti, on pada u nesvest Ludi svet 15:38, 18.02.2017. 0

Ponekad je u vezu potrebno uneti neka nova uzbuđenja kako bi se prekinula rutina, tako da vratolomna vožnja u zabavnom parku svakako predstavlja idealnu dozu adrenalina. Svako od nas je barem jednom u životu bio na nekoj ludoj vožnji koja vas je preplašila, ali sigurno tom prilikom niste pali u nesvest.

Ipak, to se dogodilo jednom momku koji je odlučio da se provoza na ekstremnoj ljuljaški sa svojom devojkom. I dok je ona oduševljeno vrištala, on se borio da ostane pri svesti taman toliko da izbegne podsmevanje. Nažalost, to mu nije pošlo za rukom.

Autor: Foto: Youtube Printscreen