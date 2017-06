(FOTO) LEGENDA SE NE ZABORAVLJA: Dirljiva posveta Bati Živojinoviću ispred stana u kojem je nekad živeo!

Velimir Bata Živojinović dobio je memorijalnu ploču na ulazu zgrade u kojoj je živeo.

Batina supruga Lula i njihova unuka Dina fotografisale su se ispred ploče na kojoj su uklesani stihovi pesme koju je glumac Toma Kuruzović posvetio Bati.

foto: Printscreen/Instagram

"Naš voljeni, duhoviti, radoznali, veseli, nežni, jedinstveni, neponovljivi Bata. Sve do sada, do ove večeri 26. na izmaku vrelog maja 2017, leta Gospodnjeg. Borio se, da nam kaže, ko je on bio i kakav se čovek u njemu krio", neki su od stihova koji pozdravljaju posetioce i žitelje ove zgrade na Vračaru.

foto: Printscreen/Instagram

(Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram)