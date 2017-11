(FOTO) GLUMICA OPTUŽILA KOLEGU ZA SILOVANJE: Zvezda serije Tračara se oglasila! Sve negira!

Kristina je do detalja na Fejsbuku opisala šta joj je radio, što ga je u potpunosti šokiralo.

"Zaspala sam, a kad sam se probudila, on je ležao na meni i gurao prste u mene. Tražila sam da prestane, ali bio je jači. Pokušavala sam da mu se oduprem, ali me je onda uhvatio za lice, počeo da trese i govori da želi da me je.ati. Bila sam paralizovana od straha. Nisam mogla da govorim, ni da se pomerim. Držao me je i silovao", napisala je, između ostalog, Kristina, a onda se na Instagramu oglasio i optuženi.

"Ovu ženu ne poznajem. Nikada nisam sebe primoravao ni na šta, u bilo kom smislu, a nisam ni bilo koju ženu. Tvrdim da nikada nisam počinio silovanje", napisao je glumac na Instagramu.

