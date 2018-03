BRANKA PUJIĆ: Nisam dala mužu da odustane od glume

Naša uspešna glumica Branka Pujić još na prvi pogled ostavlja utisak osobe koja kao da u životu nema nikakvih problema. Uvek je raspoložena, a razlog za to delom jeste i bavljenje poslom koji voli. Duže od dve decenije izučava studente veštinama scenske igre na Fakultetu dramskih umetnosti, a pored toga stiže da se posveti i brojnim ulogama u pozorištu i na televiziji, piše Glossy.

U medijima je nema mnogo jer je, kako kaže, posvećena poslu i svojoj porodici, koji su joj prioritet. Sa odlukom svog supruga, glumca Dragana Gagija Jovanovića da napusti njihovu zajedničku profesiju pre nekoliko meseci nije se složila i uticala je na njega da promeni svoj stav.

foto: Luka Šarac

- Savetovala sam ga da ne odustane, da izdrži i prebrodi taj krizni period. Težak je ovo posao, glumci trče maraton. Ovo je put na duge staze. Nekada smo srećni zbog ovoga što radimo, dešava se da budemo razočarani u neke stvari, ali ako je neko dodirnut talentom, onda mora da ima odgovornost prema tome i treba da nastavi dalje. Ponekad se i ja umorim od svega, ali ipak brzo shvatim da je naš posao zapravo igra. Lepo je igrati se - kaže Branka, čija je ćerka takođe krenula stopama svojih uspešnih roditelja.

Anđela Jovanović do sada je imala nekoliko upečatljivih uloga, od kojih je najpoznatija ona u "Vojnoj akademiji", gde je tumačila Svetlanu Savić. Branka je imala priliku da sarađuje sa svojom naslednicom u tinejdžerskoj seriji "Novi talas", ali još dok je Anđela bila student, pa zato sada priželjkuje da ponovo rade nešto zajedno.

foto: Luka Šarac

- Volela bih da sada sa Anđelom glumim u nekom filmu ili seriji, što da ne, to bi bilo uzbudljivo. Mislim da bih mogla dosta od nje da naučim, jer kao predavač scenske igre od svake generacije studenata ponešto novo naučim. Mladi ljudi su čudo i od njih može dosta da se sazna. Ono što bih izdvojila kod Anđele jeste njena posvećenost, vrlo je studiozna kad nešto radi i mene to fascinira jer je ovo vreme kad je sve instant. Svi negde žurimo i jurimo, nemamo vremena da se posvetimo nekim sitnicama koje su važne. Anđela sve radi sa mnogo strasti i predana je poslu - kaže Branka, koja nas je ubedila da nikad nije bila stroga kao pedagog.



- Nisam stroga kao profesor. Pre bih za sebe mogla da kažem da sam dosledna, trudim se da budem istrajna da se ostvari ono što se dogovorimo kako bismo došli do cilja. Studenti glume su umetnici, to su nežne strukture ličnosti i ja se tako postavljam prema njima. Nikad nisam rigidna, to je moj princip rada - zaključuje glumica.

