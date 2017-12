INTIMNA ISPOVEST MILOŠA BIKOVIĆA: Glumac otkrio kada traži spas u veri i u kojim situacijama lije suze!

Pored novog filma na kom je vredno radio, Miloš Biković je otkrio detalje i iz privatnog života.

U filmu tumačite lošeg momka, a svakodnevno smo u prilici da vidimo da loši momci ne prolaze baš najbolje i da vrlo rano okončaju život. U ovom turbulentnom periodu u kojem živimo, čega najviše treba da se čuvamo?

- Besmisla i pogrešnog sistema vrednosti. Parola, uglavnom ljudi koji se nalaze sa druge strane zakona, jeste “hoću sad i hoću sve”, a to nije dobro. Ja mislim da taj nedostatak strpljenja i nedostatak zagledanosti u večnost čoveka dovede do toga da ne može da bude srećan. Ja bar tako mislim. Nije to lako kada vam je periferni vid stalno uključen, kada stalno može nešto da se desi, kada nema te vrste bezbrižnosti i kada morate s vremena na vreme da se osvrnete. Ovaj film nije glorifikacija takvog načina života, već je realno i surovo prikazao kako ti ljudi zapravo vode jedan težak život. To nije lako.

Kada tražite spas u veri?

- Stalno. Čovek ima puno komponenti iz kojih se sastoji njegova svest. Važno je da čovek nekome ili nečemu pripada. Vi prvo pripadate supružniku, pa se iz toga izrodi porodica, pa pripadate zgradi u kojoj živite i tom kućnom savetu, pa pripadate klubu za koji navijate ili u kojem igrate, pa pripadate kolektivu na poslu s kojim radite, pa pripadate svojoj zemlji, svom narodu i svojoj veroispovesti, pa onda pripadate svetu, čovečanstvu, Bogu... Kada se dovede u balans vaš odnos prema svim tim instancama, čovek može da vodi balansiran život i da bude radostan. Ne srećan, nego radostan. Tako da je na neki način važno tu vertikalu uspostaviti i raditi na tome. Ja se trudim da radim na toj vertikali.

Koje su to situacije koje vam nateraju suze?

- Definitivno kada sečem crni luk.

Znači da pomalo i kuvate?

- Da, pomalo, kada imam vremena. Nije to bogzna šta, ali kombinujem, i to je neka vrsta kreative.

