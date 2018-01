TRAGIČNA SUDBINA SLAVNE GLUMICE: Dva puta lečila rak, ćerku spasavala od droge, dečko joj misteriozno nestao

Olivija (68) je u maju prošle godine otkrila da joj se vratio karcinom, od kojeg je bolovala pre 25 godina. Rekla je da je rak metastazirao i proširio joj se na deo kičme. Iako se na nekoliko meseci povukla zbog terapije, muzičarka i glumica već krajem godine je rekla da se oseća sjajno.

Priznala je da joj marihuana pomaže da ne oseti bol, pa je bila spremna i a odradi nekoliko koncerta. Kao što je i obećala kada je prvi put obolela, Njutn-Džon se posvetila humanitarnom radu. Osim što pomaže organizacijama koje se brinu o ženama obolelima od raka, s kolegom Kevinom Kostnerom 3. februara će nastupiti na festivalu Thomas Fire Benefit kojem je cilj da prikupi sredstva za pomoć žrtvama požara u Kaliforniji.

Zvezda kultnog "Briljantina" u prvim danima januara je takođe otkrila da jedva čeka da postane baka jer njena ćerka Kloe Latanci planira dete da s dečkom Džejmsom Driskelom.

Iako su je kroz život pratile razne nedaće, pevačica i glumica Olivija Njutn-Džon i u 69. godini života deluje mladoliko. Za njen izgled zaslužan je asketski život uz mnogo fizičkih aktivnosti i pažljivo biranu ishranu, čemu se posvetila nakon prve borbe s rakom.

Ostavila sve zbog karijere

Olivija je odrasla kao najmlađe dete uz dvoje braće. Rođena je 26. septembra 1948. Otac je bio Velšanin, vrlo nadareni operski pevač, koji je u Drugom svetskom ratu bio oficir MI5. Kasnije je radio kao profesor pevanja u muškoj gimnaziji u Kembridžu, a zatim kao profesor na King’s College-u. Majka je imala nemačke korene i bila je spisateljica i fotografkinja. Kad je Olivija imala šest godina, porodica se preselila u Australiju jer je otac dobio posao dekana na muzičkoj akademiji.

U Australiji porodica nije dugo ostala na okupu. Roditelji su se razveli pet godina kasnije. Ali, Olivija je od oca nasledila talenat za pevanje i već u tinejdžerskom dobu je osnovala ženski bend "Soul Four".

Sa 15 godina je pobedila je u TV takmičenju mladih talenata, a s prvom nagradom osvojila je put u Englesku. Avionsku kartu iskoristila je da bi se vratila majci u London i odlučila da će postati pevačica, ostavljajući za sobom vezu s Ijanom Torpom, danas poznatim australijskim TV voditeljem. Napustila je i redovno školovanje sa 16 godina, da bi život podredila muzičkoj karijeri.

Prvi angažman u Engleskoj dobila je na filmu. Nakon manje uloge s Pet Kerol, počela je s njom da nastupa u duetu i putuje Evropom.

A onda je s 20 godina, nakon prvog singla "Till you say you'll be mine", upoznala i zaljubila se u gitaristu Brusa Velča koji je u to vreme bio u braku. On je svirao s muzičkim zvezdama "The Shadows" i Klifom Ričardom. Nastavili su saradnju, a u međuvremenu su se i verili.

Velč i producent Džon Farar iz "The Shadows"-a, producirali su joj i prvi solo album "If Not For You" iz 1971. s kojim je postigla prvi veći uspeh i u Engleskoj, i u Americi. Usponu u karijeri doprinelo je i pojavljivanje u televizijskom šou Klifa Ričarda u kojem je redovno nastupala sa svojim verenikom.

"Briljantin" ju je lansirao među zvezde

A onda je 1972. život počeo da joj se menja. Prekinula je četvorogodišnju veridbu sa Velčom, ali je nastavila saradnju sa Dohn Fararom na novom albumu "Let Me Be There" s kojim je prvi put osvojila Gremi kao najbolja kauntri pevačica. Već 1974. s albumom "If You Love Me, Let Me Know", osvojila je prvo mesto na top-listi u Americi.

Dobila je još jednog Gremija, a ploča je proglašena albumom godine. Iste te 1974. tokom odmora u Francuskoj upoznala je biznismena Lija Kramera i zaljubila se u njega. Počeli su da se zabavljaju, a kako se veza produbila, vremenom je on postao i njen menadžer. Iste godine predstavljala je Veliku Britaniju na Evrosongu. Pobedila je švedska grupa ABBA s pesmom "Waterloo", a Olivijina pesma "Long Live Love" bila je četvrta.

Kramer i Olivija preselili su 1975. godine u Ameriku i nastanili se u Malibuu nedaleko Los Anđelesa. Dve godine čekala je svoju priliku, a ona se ukazala 1978. godine kad su joj ponudili ulogu u mjuziklu "Briljantin" uzDžona Travoltu. Film je bio apsolutni svetski hit. U vreme disko-groznice, uz pesmu "You're the One That I Want" Berija Giba iz "Bee Gees"-a plesao je celi svet, a pesma je postala apsolutni broj 1 na svim top-listama i najuspešniji muzički broj 1 u istoriji kinematografije.

Sem toga, uloga Sendi donela je Oliviji titulu seks simbola. I ne samo to. Iduće godine kraljica Elizabeta odlikovala ju je Ordenom časti za njen doprinos zabavnoj industriji, a dobila je i zvezdu na Stazi slavnih u Holivudu.

Već sledeći film "Ksanadu" u kojem je 1980. glumila uz Džina Kelija, nije ni približno bio tako uspešan, ali istoimena pesma koju je snimila s bendom "Electric Light Orchestra" prodao se odlično. Ako već nije uspela poslovno, film joj je doneo sreću u ljubavi. Na setu je upoznala 11 godina mlađeg Meta Latancija. Bio je plesač i to mu je bio filmski debi, ali je 22-godišnjak osvojio srce glavne glumice.

Smrt oca i prva dijagnoza

Zabavljali su četiri godina pre nego što su se venčali. Sve je slutilo na to da je konačno našla pravog. Upotpunjavali su se i privatno i poslovno. Samo godinu dana kasnije ona je objavila novi album "Phisycal" s kojim je postigla najveći komercijalni i muzički uspeh. Istoimena erotizovana pesma danas je disko evergrin koji je čak bio zabranjen na mnogim radio stanicama zbog, kako su rekli, sugestivnih stihova.

U svim spotovima koje je snimila za pesme s tog albuma, barem na kratko pojavio se i Latanci pokazujući svoje besprekorno telo. Lepuškastom i mlađanom Italijanu po ocu i Poljaku po majci, rođenom u Portlandu, veza s Olivijom Njutn Džon pomogla je u karijeri. Berem u početku. A onda su se 1984. godine venčali i dve godine kasnije, 17. januara 1986. Olivija je rodila ćerkicu Kloe Rouz Latanci.

Bila je to na prekretnica u njenom životu. I dalje je snimala albume i pevala, ali ju je okupiralo majčinstvo. Za razliku od nje, Met je bio mnogo ležerniji po pitanju roditeljstva i porodičnog života. I dalje je pokušavao da postane slavni plesač, ali njegova karijera se bližila kraju. Konačno 1992. godine zaposlio se kao građevinski radnik. Ni Olivija tih godina nije bila bolje sreće. Te godine lekari su joj dijagnostikovali rak dojke i to gotovo u isto vreme kad joj je otac umro od raka jetre.

"Preporučujem ženama da slušaju svoj instinkt. Mene su lekari uveravali da mi nije ništa, ali sam ih zamolila da urade detaljnije analize. Tek nakon biopsije zaključili su da je ipak reč o karcinomu", prisetila se nedavno Olivija.

Želela je bolest da sakrije čak i od porodice, ali su novine ubrzo otkrile da je u bolnici i da je operisana. Dovedena pred svršen čin, odlučila je da sve ispriča u javnosti i od tog trenutka posvetila se predano borbi protiv karcinoma dojke, a u Australiji je finansirala i izgradnju posebnog odeljenja za oporavak obolelih žena.

"Bila sam u depresiji i nisam znala kako ću se nositi s bolešću, ali kad sam o njoj javno progovorila, bilo je to za mene potpuno olakšanje", rekla je pevačica i glumica. Nakon mastektomije, hirurzi su joj rekonstruisali dojku, a opaka bolest nagnala ju je na veće životne promene.

Problemi s Kloe

Preselila se s Metom i ćerkom iz Kalifornije na porodični ranč u Australiji zbog oporavka, ali tamo su ju dočekali novi problemi. Budući da već nekoliko godina nije imala uspeha s albumima, niti je imala nameru još neko vreme da radi, proglasila je bankrot. I brak s Latancijem zapao je u veliku krizu. Umesto da joj pruži podršku, Met joj je dodatno otežao situaciju preljubom.

Sve to nagnalo ju je da 1993. godine podnese zahtev za razvod koji je sudski okončan 1995. godine. Osim Olivije, patila je i njena ćerka. Najpre zbog majčine bolesti, a zatim i zbog razvoda o kojem su pisale sve novine, tinejdžerka Kloe obolela je od anoreksije.

"Ne, ovaj poremećaj nema veze s hranom. On je posledica psihičkih šokova koje je moja ćerka doživela u najosetljivijim godinama. Nije lako biti dete slavnih roditelja. Zato sam se nakon svih gubitaka, morala posvetiti njenoj bolesti i ozdravljenju. Obilazila sam s njom klinike i lekare i pomogla joj da ojača i fizički i psihički. Jedino što je Kloe trebalo u tom trenutku bila je moja ljubav i pažnja", ispričala je nakon svega Olivija.

Novu šansu za emotivnu sreću glumica i pevačica pronašla je sredinom 90-ih u devet godina mlađem Patriku Mekdermotu.

Upoznala ga je na snimanju reklame nedugo nakon sudskog razvoda od prvog supruga. Mekdermot, po zanimanju kamerman i majstor rasvete, slično kao i Olivija, od prve supruge, glumice Ivet Nipar razveo se 1992. godine. Ali, njihova veza nije bila previše postojana. Par se držao podalje od kamera i fotoaparata, a mnogi su tvrdili da je razlog taj što su često prekidali i mirili se. Konačno u januaru 2005. godine prvi put su objavili da su par. Ali, u to vreme Mekdermot je već bio debelo zaglibio u dugovima. Osim alimentacije za sina iz prvog braka, dugovao je državi i porez.

Misteriozni nestanak

Pred kraj juna te godine Olivija je još jednom s ćerkom Kloe otputovala na odmor u Australiju. Mekdermot je ostao u Malibuu, a kao zaljubljenik u pecanje, uplatio je jednodnevni izlet brodom koji je 30. juna u 10 uveče isplovio iz luke San Pedro s još 22 turista.

Na brodu je trebalo da ostanu do sledećeg dana da bi noću lovili tune. Šta se tačno dogodilo s Patrikom Mekdermotom ostala je tajna sledećih nekoliko nedelja, kad je Olivija Njutn Džon konačno otkrila da je njen partner tokom noćne plovidbe nestao s palube.

Posada broda seća se da se ukrcao na brod i da je tokom večeri na šanku naručio piće i hot dog. Niko nije primetio kad je napustio brod, ali kako su rekli, to je moralo da se dogodi tokom povratka u luku. Posada je na brodu pronašla njegov pasoš, kreditne kartice i vozačku dozvolu, ali nikom nije jasno zašto je za njim počelo da se traga tek sedam dana kasnije.

Policija i obalska straža nedeljama su sprovodili detaljnu istragu, pretraživali su more i obalu, ali Mekdermotu se izgubio svaki trag, pa su ga nekoliko meseci kasnije proglasili nestalim.

Ovoga puta Oliviji je trebalo nekoliko godina da se oporavi od gubitka.

"Završila sam na antidepresivima jer nisam znala kako da se nosim s činjenicom da Patrika više nema. Sama sam odlučila da prekinem s terapijom jer nisam želela da postanem zavisna od lekova", kaže Olivija prisećajući se još jedne tragedije iz svog života.

Smirenje je pronašla tek tri godine kasnije, kad se saznalo da se tajno udala za tri godine mlađeg Džona Isterlinga. Upoznali su se 1993. godine preko zajedničkih prijatelja, upravo u vreme velikih trauma i životnih previranja.

