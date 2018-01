KONAČNO PROGOVORIO: Harvi Vajnštajn otkrio svoju verziju priče, evo šta kaže!

La actriz #RoseMcGowan, una de las primeras mujeres que acusó a #HarveyWeinstein de abusos sexuales, publicó hoy sus memorias en las que detalla cómo fue presuntamente violada por el famoso productor de #Hollywood. Bajo el título “Brave”, las #memorias de #McGowan, actriz conocida por la serie “Charmed” y por el filme “Planet Terror” (2007), describen un episodio que, según la artista, sucedió en 1997 durante el Festival de #CinedeSundance. Lea la noticia en la página web/Sincuento/www.sincuento.com/Twitter: @sincuento

A post shared by Sincuento.com (@sincuento) on Jan 31, 2018 at 7:25am PST