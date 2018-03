(FOTO) IGRAO JE U MNOGIM NAŠIM SERIJAMA: Ali sigurno niste znali da je ON brat glumca iz Urgentnog centra

Glumca Ivana Jevtovića (45) televizijska publika imaće priliku da ponovo gleda u "Urgentnom centru", a malo ko zna da on ima rođenog brata koji se, takođe, vrlo uspešno bavi glumom. U pitanju je Jakov Jaša Jevtović.

Jakov je osam godina mlađi od Ivana, a ljubitelji serija imali su prilike da ga gledaji u "Psi laju, vetar nosi", "Sumnjiva lica", "Sinđelići", "Nepobedivo srce", "Šešir profesora Koste Vujića", "Bela lađa", "Cvat lipe na Balkanu", "Moj rođak sa sela", "Greh njene majke", "Ranjeni orao", "Ono naše što nekad bejaše"... Jakov i Ivan imaju još jednog brata Rastka Jevtovića (49), koji je najstariji i bavi se dramaturgijom.

Jakov je oženjen Zarom sa kojom ima ćerku Evu, a retko se pojavljuje u javnosti i ne voli da priča o privatnom životu.

"Prvo sam upisao istoriju, ali sam se brzo preorijentisao na glumu. Sa Ivanom (bratom) sam prvi put sreo na sceni u Pozorištu "Boško Buha" gde smo igrali u predstavi "Goli kralj" Juga Radivojevića. Raduje me naša sve češća saradnja, poput one u predstavi "Hristos u ruskim tamnicama". U ovaj komad uključen je i Rastko kao odličan dramaturg. On je napisao još tri komada na kojima planiramo da radimo", rekao je Jakov Jevtović u jednom intervjuu.

Inače, Ivan je ranije rekao da kada su saznali da je njihova mama ostala trudna sa Jakovom, Rastko i on su mu smišljali imena.

"Čim se rodio, utrkivali smo se oko njega želeći da budemo u njegovoj blizini. Odlično smo se slagali i nikada ga nismo kinjili zbog toga što je najmlađi. Imali smo veoma kvalitetno detinjstvo", istakao je tada Ivan Jevtić.

Kurir.rs/Srbijadanas/Foto Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir