(FOTO) BRITNI SPIRS PROGOVORILA O NOVOM DEČKU: Evo kako je počela njihova ljubav...

"Dok smo čekali novu scenu na snimnaju sedeli smo 20 minuta i bili smo na naeki način prisiljeni da pričamo jedno s drugim" rekla je Britni za CBS.

"On je znao ko sam ja, ali me nije znao lično. Mislio je, ‘kakva je ova devojka?’, a ja pojma nisam imala pojma ko je on" dodala je Britni.

"Počeli smo da razgovaramo o sušiju i stvarima koje volimo i kako bi trebalo da jedan dan odemo na suši. Rekla sam ‘Idemo, idemo to da uradimo’ i on je rekao ‘Ok, daću ti svoj broj kada se ovo završi", rekla je Britni i dodala da ga neko vreme nije zvala.

"Tek nakon pet meseci u torbi sam našla njegov broj i pomislila da je sladak pa sam ga nazvala. On je stvarno zabavna osoba" priznala je Britni koja je objavila slike sa dečkom na Instargamu.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK,Foto: Printscreen Instagram