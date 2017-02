LANE GUTOVIĆ OTKRIO: Zbog išijasa još nisam gledao novu Zonu Zamfirovu

On je takođe otkrio i da ne odlazi na snimanja dok mu se ne uplati honorar.

Milan Lane Gutović tumači jedan od glavnih likova u filmu „Zona Zamfirova 2“, ali i pored toga, on još nije pogledao ostvarenje koje je premijeru imalo pre mesec dana.



Glumac, koji se u ovoj filmskoj priči pojavljuje u ulozi Jovana, Manulaćevog oca, kojeg je u prvom delu igrao Branimir Brstina, često kritikuje svoj rad. On zna da kaže da nije oduševljen svojim ulogama za koje mnogi smatraju da su legendarne, a za neke se čak i ne seća da ih je odigrao. Gostujući u emisiji „Ami Dži šou“ sa režiserom „Zone Zamfirove 2“ Jugom Radivojevićem, Lane je bez blama priznao da nije pogledao film koji je do sada videlo oko 200.000 ljudi.

Foto: Dado Đilas

"Imam problema s kičmom, išijas me uhvatio, pa ne mogu dugo da sedim. Eto, zato još nisam gledao „Zonu“", rekao je Gutović, zbog čega su se svi u studiju nasmejali.On je takođe otkrio i da ne odlazi na snimanja dok mu se ne uplati honorar.

"Nisam se pojavio na snimanju jedne serije. Zvali su me da pitaju zašto me nema, a ja im kažem: „Cica mi je rekla da danas nema snimanja“, a oni mi odgovore da takva osoba ne postoji u njihovom timu. Onda sam im je rekao: „Cica je službenica iz banke“, pa mi je novac odmah posle toga uplaćen", ispričao je Lane, koji važi za najskupljeg domaćeg glumca.



I. E.

Autor: Foto: Dado Đilas