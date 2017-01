NA IVICI NERVNOG SLOMA: Rijana besni zbog Dženifer Lopez i Drejka

Kako kažu prijatelji popularne Ri Ri, ona ne može da podnese to što je njen bivši smuvao jednu od najpoželjnijih cica na svetu, Džej Lo.



- Rijana se naročito razbesnela kada je čula da Dženifer i Drejk snimaju pesmu koja će izaći na reperovom albumu. To ju je mnogo potreslo i ne može da se smiri - rekao je izvor blizak pevačici.



S druge strane, Džej Lo je veoma opuštena i ležerna u novoj vezi jer zna da je Drejk ženskaroš, pa ne želi da ispadne budala.



- Dženifer izbegava da priča o svojoj romansi s novim dečkom. Ona čak ni s porodicom ne priča o tome - rekao je prijatelj atraktivne pevačice.



Dženifer i Drejk potvrdili su krajem decembra prošle godine da su u vezi fotografijom na društvenim mrežama.



Reper je sa Rijanom bio 2009. godine, a nakon toga su se stalno svađali i mirili. Ovog leta Drejk je pevačici izjavio ljubav na dodeli MTV nagrada, ali romansa nakon toga nije dugo potrajala.



J. C. S.





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia