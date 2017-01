NAJVEĆA TAJNA ZONE ZAMFIROVE: Lane nije hteo ukletu ulogu

Milan Lane Gutović dugo se dvoumio da li da prihvati ulogu Hadži Jordana u nastavku filma „Vrati se, Zone“, zbog toga što je ona bila namenjena njegovom pokojnom kolegi Miloradu Mandiću Mandi.



Skoro 15 godina nakon što je ekranizovana ljubavna priča Zone i Maneta, u bioskope krajem mesece stiže nastavak ove sage. Par iz romana Stevana Sremca pratimo dve godine nakon venčanja kako se bore da sačuvaju svoj brak. Film se snimao pune četiri godine, a premijera u Beogradu zakazana je za 25. januar u Sava centru.



Glavne uloge ovaj put su pripale Milanu Vasiću i Brankici Sebastijanović, a pored njih igraju i Ljiljana Stjepanović, Ljiljana Dragutinović, Marina Ćosić, koja se proslavila u seriji „Ubice mog oca“ kao lik ubijene Milice Despotović.Reditelj Jug Radivojević očekuje da će film vratiti publiku u bioskope.- Sam brend Zone i to obožavanje prvog dela, jako uzbudljiva priča, kao i 60 glumaca različitih generacija dovoljna su preporuka - rekao je reditelj za Kurir.

Međutim, zbog iznenadnih gubitaka nekih glumaca reditelj je imao poteškoća pošto je neke uloge morao da rotira.- Lane je trebalo da igra ulogu sveštenika i čak smo i snimili nekoliko scena, ali kad se sve to s Mandom desilo, ja sam nekako ubedio Laneta da prihvati Mandinu ulogu Hadži Jordana, a Branku Đuriću sam dao Gutovićevog sveštenika. Nažalost, jedan deo postave nije s nama. Dragan Nikolić, Bata Paskaljević, Mlađa Nedeljković... Ipak, naša priča se nastavlja nakon 15 godina i ona je biološki tražila da se postava menja i da predstavimo jednu novu generaciju - kaže Radivojević.Milan Vasić izjavio je da mu je izuzetna čast što je dobio glavnu ulogu, naročito jer on ima puno sličnosti s Manetom.- Jako sam sličan njemu, jer i on je lep, zgodan, vezan za svoju porodicu i majku kao i ja, ume da voli, pošten je - kroz šalu je rekao glumac i naglasio da je oduvek imao želju da dobije tu ulogu.Njegova partnerka Brankica Sebastijanović takođe je uzbuđena pred premijeru, ali dodaje da uopšte nije imala tremu pre kastinga. Mlada glumica je priznala da je očekivala da će dobiti ulogu.- S kastinga sam otišla prilično zadovoljna i, iskreno, ne mogu da kažem da se delić mene nije nadao da ću dobiti ulogu - rekla je Zone i dodala da su joj svakodnevne probe s lektorom pomogle da brzo savlada južnjački dijalekat jer joj je akcenat bio najveći problem.

Autor: Foto: Dragan Kadić,Fonet,Foto: Dado Đilas,Foto: Dragana Udovičić