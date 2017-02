PREMIJERA: Narodno pozorište je ikona opere

Premijera jedne od poslednjih Verdijevih opera „Moć sudbine“ biće održana 25. februara pod dirigentskom palicom Dejana Savića, u režiji italijanskog reditelja Alberta Paloše.

- Veoma sam uzbuđen što upravo u Narodnom pozorištu u Beogradu radim i to jednu od najkomplikovanijih Verdijevih opera. Za mene je vaš nacionalni teatar ikona opere jer su prve ploče koje sam slušao kao mali upravo bile opere Krešimira Baranovića - rekao je italijanski reditelj i dodao da mu je posebna čast što je sarađivao s doajenima poput Jadranke Jovanović i Jasmine Trumbetaš.

- Uloga Preciozile, kao i sve druge u ovom delu, veoma je zahtevna i ozbiljna tako da mogu slobodno da kažem da su ove probe za mene bile moj najveći lični uspeh do sada - rekla je Jovanovićeva.



M. C.











http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Promo