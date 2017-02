ROĐENDAN IKONE GRANDŽA: Kurt Kobejn bi sutra napunio 50 godina

Kurt Donald Kobejn rođen 20. februara 1967. u Aberdinu (SAD), bio je frontmen, tekstopisac i gitarista grandž grupe "Nirvana" iz Sijetla. Sa uspehom benda, Kobejn je stekao ogromnu slavu koju je teško prihvatao, jer je imao teškoća da se navikne na sve što ona donosi.

Kobejn i "Nirvana" su jako uticali na razvoj muzike, popularišući poseban pravac muzike - grandž. Mnogi smatraju da je Kobejnov doprinos muzičkoj industriji zauvek promenio zvuk pop muzike i da ostaje među najuticajnijim muzičarima rok muzike, iako njegovi bliski prijatelju kažu da to nije bila njegova namera.

Kobejnova najpoznatija pesma "Smells Like Teen Spirit" 1991. godine obeležila je početak dramatičnog povlačenja nekih do tada dominantnih žanrova muzike 80-ih godina. Kasnije je proglašena za "himnu generacije", a Kobejn je zahvaljujući tome nevoljno dobio titulu predstavnika "Generacije Iks". Video klip za tu pesmu koju gledaju i generacije koje se nisu ni rodile kada je Kobejn preminuo, ostaje i dalje popularan a na sajtu JuTjub ima 495 miliona pregleda.

Druge poznate pesme muzičara su "Lithium", "About a Girl", "Polly", "In Bloom", "Come as You Are", "Heart-Shaped Box", "All Apologies" i kontroverzna "Rape Me". Album "Nevermind" i dalje se smatra remek-delom alternativnog roka. Muzičar je pisao pesme pod uticajem svojih omiljenih pisaca - Vilijama Barouza, Džeka Kerouka, Samjuela Beketa i Čarlsa Bukovskog.

Kobejn je prva velika rok zvezda koja je izvršila samoubistvo. Muzičar je puškom sebi pucao u glavu a pored njegovog tela je pronađeno oproštajno pismo napisano crvenim mastilom i poslednji album Nirvane "In Utero". Muzičar je bio u braku s rok pevačicom Kortni Lav, s kojom ima ćerku Frensis Bin Kobejn, rođenu 1992.

