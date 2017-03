SVI SU PADALI PRED NJENE NOGE 90-IH: Danas je na udaru zbog izgleda, a evo šta PORUČUJE HEJTERIMA

"Mislim da nije neophodno da me pratioci na društvenim mrežama podsećaju na to da imam bore jer sam toga i te kako svesna. Ta potreba da stalo nekoga kritikujete me zaista rastužuje", rekla je i otkrila kako uspeva da zadrži mladalački izgled.

"Jako sam srećna, redovno vežbam, u dobroj sam formi, zdrava sam i uvek se trudim da razmiljam pozitivno", rekla je Krafordova.

Inače, Sindi je pre nedelju dana napunila 51 godinu, a uprkos tome, i dalje je aktivna u svetu modelinga.

