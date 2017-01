(VIDEO) GITARE UMESTO KRISTALNE KUGLE Oni su prvi, pre 18 GODINA, predvideli dolazak Trampa na vlast

Već smo više puta pisali o tome kako su čuveni "Simpsonovi" predvideli dolazak novoizabranog predsednika, ali ovi momci su ih preduhitrili u tom prokazanju.

Spot benda "Rage against the Machine" za pesmu "Sleep Now in the Fire" bio je jedan od najvećih hitova 1999. godine. Sastav poznat po revolucionarnim tekstovima je oduvek pozivao na promene u SAD-u. Ne znamo da li su zadovoljni poslednjom, i to najvećom, ali - bili su u pravu!

Predviđanje možete videti na isteku prvog minuta, ali svakako poslušajte pesmu, pa sami procenite da li je dolazak Trampa pravi put u napredne promene za Ameriku ili ne:

Autor: EPK,Foto: Youtube Printscreen