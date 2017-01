(VIDEO) LATILA SE MIKROFONA: Videli ste kako glumi u SEKSI SCENAMA, a evo kako srpska glumica PEVA!

Jelisaveta Orašanin rešila je da ode na jedno putovanje, a zabavila se u jednom karaoke baru.

Ona je na svom Instagram profilu objavila video snimak gde sa svojim prijateljem peva poznatu američku pesmu "Are you gonna be my girl?"

Glumica je provela Božić u Italiji, u Milanu.

EPK

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović