FOTO SAD VOLI KOLEGINICU Svi su zaboravili da je VUK KOSTIĆ imao VERENICU zbog koje je hteo da UMRE

Vuk je sa Anom izlazio godinu dana, a romantični trenutak, kako su tada pisali mediji, desio se u jednom beogradskom hotelu kada je glumac pitao tadašnju izabranicu da se uda za njega.

Međutim, posle nekog vremena njih dvoje su se rastali. Svako je krenuo svojim putem. Ana se ne pojavljuje u medijima, a Vuk je nedugo zatim otpočeo ljubav sa Jelisavetom Orašanin.

Foto Zorana Jevtić

"Ana zna da bih umro za nju, a kamoli da dozvolim da joj padne dlaka s glave. Rekao sam to u šali, a u novinama je nakićeno da sam uz to dodao: realno, sigurno, iskreno, krvi mi moje junačke... Ljudi koji me poznaju, znaju da sam blage naravi, a oni drugi i ne treba da me znaju", dodao je tada za Stori Vuk Kostić.

