HRVATICA SE VRATILA IZ ŠVAJCARSKE I POKAJALA SE Ovde ljudi samo ispijaju kafe i hoće da ti napakoste

Anita V, koja se vratila iz Švicarske, posle godinu dana ponukana lošim iskustvom odlučila je opet da ode u Švajcarsku.

"Iz iskustva vam kažem, sedite tamo gde jeste. Sa porodicom sam se vratila iz Švicarske u Hrvatsku sa željom i snagom da uspem. Nije samo problem država nego i većina onih ljudi koji su ogorčeni na sve oko sebe pa gledaju kako da napakoste nekome, jer ipak smo mi oni što su godinama brali franke na drvetu i sad želimo komad njihove zemlje koja nama ne pripada. Jer mi smo otišli vani i nama je bilo lako, a oni jadni ispijaju kafe svaki dan po kafićima i žale se što nema posla.

Od prošle nedelje smo ponovno u Švajcarskoj da pokušamo da se vratimo 'na staro', iako staro biti neće nikad jer sada više nego ikad znam ceniti ovu zemlju koja me 16 godina hranila i možda po prvi puta osetim toplinu, u svojoj sam zemlji bila najveći stranac.

Sa velikim grčem u grudima i suzama u očima zatvaram poglavlje života u Hrvatskoj i, najiskrenije, više mi se ne mili ni na godišnje odmore ići, jer to nije zemlja u kojoj sam ja odrasla i to nisu ljudi na koje sam ja navikla. Mnogo je učinilo 15 godina i više nema topline i one bezuvetne pomoći već se sve vrti oko novca i preko veze.

Svaka čast svakome ko uspe, ali onaj tko ne mora nek ostane sretan gdje jest jer mi nemamo za čim plakati, osim za svim onim izgubljenim životima za našu zemlju i slobodu. Jer, da se svi naši očevi mogu vratiti, mislim da bi umesto puške uzeli nas za ruke i otišli što dalje u beli svet...", ispričala je Anita.

