SKINITE SE GOLI I BIĆETE SREĆNIJI! Naučnici tvrde da nago telo drastično poboljšava raspoloženje

Naturalisti, odnosno nudisti, će posle ove vesti sigurno biti još srećniji. Studija koju vodi dr. Keon Vest sa Goldsmit univerziteta u Londonu zaključuje da nas naše nago telo čini srećnim, iako za njega vezujemo određene nesigurnosti i komplekse.

"Istraživanje je pokazalo da ljudi generalno nisu zadovoljni svojim telima, što ne mora imati nikakve veze sa pravom estetikom njihovih tela. Većina smatra da su preterano mršavi ili pak, gojazni, što ih čini izrazito nesrećnim", kaže Vest.

Nude cyclists will ride through London on Saturday as part of anti-car protest https://t.co/c5Q9Zp9i4A pic.twitter.com/0czzySIjLg