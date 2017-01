TIK TAK: Zašto satovi u reklamama uvek pokazuju isto vreme?

Skoro svi ručni satovi sa kazaljkama u reklamama su namešteni na isto vreme, 10 sati i 9 minuta (u nekim slučajevima je to 10 i 10, ili 1 i 50). Reč je o nepisanom pravilu marketinga kojim se ističe marka sata, što potiče mušterije na kupovinu. Naime, ime proizvođača se najčešće nalazi na gornjem delu sata, a kada se kazaljke nameste na pomenutih 10 sati i 9 minuta, one savršeno uokviruju to ime.

Osim toga, tako nameštene kazaljke prave oblik smajlija koji kod kupaca subliminalno budi pozitivne vibracije.

