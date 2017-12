KAKVE DEVOJKE MUŠKARCI BIRAJU ZA SEKS, A KAKVE ZA VEZU? Otvorili su dušu i evo šta je presudno

Sa kakvim ženama muškarci žele vezu, a sa kakvim samo seks? Možda je neverovatno seksepilna, možda je frapantno pametna, ali nema ono nešto, pa je muškarac ne doživljava kao materijal za vezu nego za usputnu avanturu.

A šta je tačno “ono” nešto za magazin "Thought catalog" je otvoreno reklo 15 muškaraca.



“Devojku koja je samo usputna baš briga za vas. Ili je fokusirana na sebe ili samo želi seks. Devojka koja je savršena za vezu je neko ko vas voli, ko radi stvari za vas jer želi da vas usreći”.

“Devojka je neko s kim volite da radite stvari. Želite da je svuda vodite sa sobom jer šta god da radite, biće bolje ako je ona tu. Za devojku koja je samo pustolovina, uglavnom vas baš briga – može da bude tu ali i ne mora”.

foto: Profimedia

“Ponekad nije do devojke nego do tajminga. Kad mi je bilo 23 i i 24 ni pod razno nisam hteo vezu. Jedino sam se želeo da se zabavljam. Koliko god da je devojka bila super, u toj fazi života nisam hteo da budem sa nekim”.



“Devojka koja pere moje gaće je devojka. Ona koja ih skida je usputna avantura”.

“Devojke s kojima se spetljam su one za koje vidim da se menjaju samo kako bi bile nešto što misle da želim, devojka s kojom sam u vezi je autentična i verna sebi bez obzira na sve”.



” U avanturu se upuštam s devojkama za koje mislim da nikada ne bi htele da budu sa mnom. Onima koje izgledaju toliko dobro da osećate da su predobre. Devojka s kojom sam u vezi je više neko mog ranga”.

“To je sasvim lagano – avantura je žena koju ne mogu da podnesem više od nekoliko sati odjednom. Devojka je neko bez koga ne mogu da izdržim duže od jedne noći”.

foto: Profimedia

“Obično, ako imamo seks kad se upoznamo – to je avantura. Osim ako nije kao Dženifer Lopez, onda ću da probam da izađem sa njom, ako me želi”.

“Izlazim s devojkama koje imaju svoje mane, svoje čudne navike. Kod avantura uopšte ne stignem da otkrijem njihove navike”.

”Moja devojka je neko ko uspeva da me nasmeje, ko mi vraća osmeh na lice i na dane koji su mi grozni. Devojka za jednu noć ne mora da se trudi da me nasmeje. Ona samo treba da me napali”.

“Avantura se svodi na fizičku privlačnost. To su ili one devojke sa koima jednostavno moram da imam seks ili one koje su tu kad sam napaljen. Devojka za vezu je nešto potpuno drugačije. Veza s njom se gradi postepeno. Upoznajem je jer mi je zanimljiva. Naravno da me privlači i da mi je seksi, ali prava povezanost nastaje postupno. Ona nije samo neka riba koju želim na jednu noć, ona je osoba koju želim da upoznam”.

“Devojka je žena koja vam je ujedno i prijatelj. Naravno da imate seks, ali uživate u zajedničkom vremenu. S usputnom pustolovinom ne uživate u druženju. Uživate samo u seksu”.

foto: Shutterstock

”S devojkom možete da imate smisleni razgovor o stvarima koje su vam važne. S curom za jednu noć eventualno razgovarate o vremenu. Razgovori s njom su poput vesti u dnevniku koje vas ne zanimaju”.

“Vaša devojka je porodični karavan, koji toliko toga radi za vas, koji vam služi za toliko toga. Možda ne izgleda luksuzno, možda nije najbrži na putu ali vas nikada vas nije izneverio. Upustna devojka je kao Lamburdžini – provozaćete se jednom ili dva puta zbog iskustva, ali ne pada vam na pamet da mu se obavežete”.

“Devojka je neko u koga ste zaljubljeni. Kada počnete da izlazite bićete nervozni i uzbuđeni što je vidite, i takav će osećaj trajati mesecima. Pustolovina je neko ko vas ne čini nervoznim, samo je viđate”.

(Kurir.rs/Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir