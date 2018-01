PROBLEMI SA MAŠINOM: Kako da izbegnete poplavu ako vam curi veš mašina?

Ako vam veš mašina stalno pravi probleme bezobzira na najrazličitija sredstva koja u nju stavljate da biste je održavali čistom ili ako se bojite poplave iz nekog drugog izvora, onda je neophodno da u kući imate ALARM ZA POPLAVU! On će sprečiti izlivanje vode obaveštavajući vas, a detaljnije o njemu možete pročitati OVDE.

Alarm za poplavu je potreban svakoj kući, naročito kada padaju kiše, sneg i kada voda lako prodre tamo gde ne želite. Oglašava se kada u vašem stambenom ili poslovnom prostoru dođe do curenja vode i samim tim možete da reagujete na vreme i sprečite širenje vode koja može oštetiti pod i nameštaj. Danas ga OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 možete poručiti po AKCIJSKOJ CENI od 1290 rsd!

Alarm za poplavu se postavi na mesto gde se bojite da bi mogla da se izlije voda ili gde se to ranije već dešavalo (blizu veš mašine, kupatila, ispod sudopere i sl.). Ako do njega dođe voda, on će vas obavestiti o tome zvukom. Jačina zvuka je 90 decibela.

Iskoristite ovo SUPER SNIŽENJE i već danas kupite po super ceni ovaj korisni alarm koji će vam pomoći da sprečite poplavu u svojoj kući, stanu ili kancelariji. Poručite OVDE ili na broj 011/6 888 999.

