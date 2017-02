BESNI HOROSKOP: Kada se ovih 5 znakova naljute, bolje bežite glavom bez obzira

Neki znakovi zodijaka teško savladavaju svoj temperament kada ih obuzme bes i sa njima se definitivno tada nije dobro šaliti. Pričekajte da ih prođe žuta minuta i potom smireno razgovarajte.

Ovih 5 znakova izražava ljutnju više nego drugi:

1. Bik

Oni su tvrdoglavi i ne pristaju na kompromise. Kad su ljuti, malo je toga što ih može smiriti. Doduše, obično se i naljute sa pravom. Ali s obzirom da su oni divne duše iznutra, uvek će želeti da reše problem i ne vole što bes iz njih izvlači najgore demone. Kad se naljute postaju vrlo glasni i imaju vrlo malo strpljenja za sve koji ih iritiraju. Pustite ih da se smire.

Nema te osobe niti argumenta koji će Lava u trenutku ljutnje uveriti da nije u pravu. On je uvek ubeđen da je u pravu. Uz to je vrlo dramatičan i dominantan. Znaju da budu krajnje uvredljivi i ponekad preteruju u tome. Ako na kraju i shvate da su pogrešili, teška srca će to priznati. Priznanje i izvinjenje su ekstremno retki u njihovom slučaju.

3. Škorpion

Otrov Škorpiona se itekako oseti kada nastupi njegov bes. Ne bira reči ni sredstva samo da vam vrati i da vas povredi. Oni vole kad su u pravu i neće lako odustati od nečega što im je bitno. Uz to, često znaju da budu pasivno-agresivni što ljude dodatno vređa. Iako su Škorpioni inače obično smireni i "kul" osobe, kada ih neko iziritira postaju vrlo neprijatni.

Ovaj znak inače nije zloban, ali kada se naljute reći će svašta. Njihova vatrena eksplozija reči ostaviće vas bez teksta, pogotovo zato što to ljudi obično ne očekuju od njih. Kada ih prođe bes, izvinjavaće se svima zbog svog ponašanja.

5. Jarac

Inače su vrlo odgovorni i sabrani. Obično nemaju emotivne ispade i jedni su od retkih koji znaju dobro da iskoriste svoju ljutnju. Ali nakon što "kap prelije čašu", sledićete se od njihovih komentara i kritika. Ne biraju reči i napadaju najbližu metu. Obične krive druge za sve što im smeta.

