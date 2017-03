BILJKA RATNIK KOJU TREBA JESTI TOKOM VLADAVINE OVNA: Astrološki saveti za prolećnu ishranu

Ako vam se čini da biste mogli da poletite, zahvalite vatrenom Ovnu u čijem znaku ćemo biti do 20. aprila, piše Lovesensa.



Da biste se sačuvali zdravlje u tom periodu, astrolozi savetuju da u ishranu uključite beli luk! Ova aromatična biljka povezuje se s Marsom, vladaocem Ovna i takođe naziva ratnik.



Njegovi moćni sastojci mogu da se izbore sa upalama i oksidativnim stresom. Uz to, dokazano je da poboljšava metabolizam gvožđa (kojim takođe vlada Mars!). Lako ćete naći mnoštvo recepata, ali budite pažljivi pri korišćenju - beli luk treba naseckati i ostaviti da odstoji 5 do 10 minuta, tako da se oslobodi njegov najzdraviji sastojak - alicin.



