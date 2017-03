BOMBE I SA 40+: Zagazile u srednje godine, a izgledaju top

Šta je zajedničko Demi Mur, Penelope Kruz i Šarliz Teron? To što izgledaju kao da je vreme za njih stalo. I zaista, ove dame što su starije, sve su lepše i lepše. Kako to postižu? Dobri geni su svakako zaslužni za to, ali i redovna nega i vođenje računa o sebi.



Ova glumica skoro uopšte ne prije alkohol, pazi na to da svaki dan odspava osam sati, pridržava se mediteranskog načina ishrane, a figuru, kaže, trenutno održava trčeći za decom. Penelope ne dozvoljava da joj se vidi izrastak na kosi.Ova lepa glumica nikad u životu nije bila na dijeti, ali to ne znači da ne pazi šta jede. Njene porcije nisu velike, baziraju se na povrću, pije isključivo vodu i smatra da je lepota pre svega odraz zadovoljstva u životu i ljubavi, bez stresa. Liniju održava odlazeći na salsu.Ona dan počinje čašom vode zaslađenom s malo meda jer taj napitak pomaže metabolizmu. U ishrani maksimalno izbegava so i jede sirove namirnice. Nega kože joj je veoma važna, pa troši mnogo vremena i novaca na kozmetičke tretmane i kvalitetne kreme i losione za telo.Ni Džej Lo nikada ne pije alkohol, ne puši, izbegava boravak na suncu i obavezno štiti kožu kremom sa zaštitnim faktorom. Vežba baš svakog dana s ličnim trenerom i mnogo pleše. Ne drži dijete, ali povremeno ne jede meso. Lice i telo redovno maže hranljivim uljima.Već godinama se bavi jogom i bar tri puta nedeljno vozi bicikl, što joj pomaže da ostane u formi. Nikad se ne sunča i kosu nikad ne suši fenom. Redovno radi piling tela i nikuda ne ide bez flašice vode.Tajna lepote je biti srećan u životu, kaže Liz. Međutim, ona se pridržava i drugih pravila: ne jede posle 18 časova i mnogo pešači, kafu je zamenila čajem od đumbira i ide kod kozmetičara na masažu lica i tela.

