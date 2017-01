CELU JEDNU GODINU NIJE KUPILA NIŠTA: Uštedela je preko 6.700 evra! Evo kako...

Žena iz Londona počela je da razmišlja o trošenju novaca 2013. godine kada joj se kuća našla pod hipotekom. Na internetu je pronašla stranicu o danu u Americi kada se ljudi pozivaju da ne idu u kupovinu.

"Počela sam da razmišljam o tome da li bih ja mogla celu godinu da ne kupujem ništa. Zaključila sam da bi to za moj novčanik učinilo čuda. Ranije sam pravila planove trošenja, ali oni bi uvek propali kada bih “neplanirano” opet otišla u izlazak" priča Mišel i dodaje da je novac trošila samo na hipoteku, račune, osiguranje i donacije. Mesečno je na to trošila oko 100.000 dinara. Sedmično na hranu i higijenu davala je oko hiljadu dinara.

"Svega ostalog sam se odrekla. Godinu dana nisam išla u pozorište, izlaske, nisam jela u restoranima, nisam kupovala novu odeću, nisam platila odmor, već smo muž i ja spavali na plažama, ispisala sam se iz teretane i nisam kupovala nikakve slatkiše niti hranu koju ne trebam", rekla je Mišel koja ne troši novac na prevoz već se vozi biciklom.

"Odlučila sam da više neću kupovati nepotrebne stvari. Srećna sam kada provodim vreme s ljudima koje volim i ako imam dodatnog novca, radije ću ga potrošiti na porodicu i prijatelje", ispričala je ova žena.

