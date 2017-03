DAME SU U VEČITOJ POTRAZI ZA NJIM: Šta danas znači biti DŽENTLMEN?

Ranije je epitet „džentlmena“ dobijao svako ko bi posedovao dovoljno bogatstva da nije morao zarađivati za život. Sa druge strane, danas to nije značajan deo definicije džentlmena -njega ne čini novac, već uglađenost i karakter.

Definicija džentlmena se promenila u odnosu na onu koja se smatra tradicionalnom. Recimo, ranije bi džentlmen morao imati poslugu i ne bi smeo kuvati za sebe.

Princ Filip, koji je predstavljao primer pravog džentlmena, bio je takođe poznat po nekulturnim i rasističkim ispadima. Danas se to sasvim sigurno ne bi moglo opisati kao gospodsko ponašanje.

S obzirom na to da se značenje termina „džentlmen” ključno izmenilo, potrebno je da se preispita šta danas predstavlja.

Originalni džentlmen

Vek ranije, džentlmenom se smatrao muškarac koji je imao visoki društveni položaj i bogatstvo. U rečnicima se čak i danas održala ova definicija.

Ovo su još neke od njih:

- Galantan, uljudan i častan muškarac.

- Pristojan ili formalan način obraćanja muškarcu.

- Muškarac visokog roda koji je povezan sa kraljevskom porodicom.

- Muškarac dobrog društvenog položaja koji poseduje bogatstvo i dosta slobodnog vremena.

- Naziv za člana Doma Komune (dom parlamenta Ujedinjenog kraljevstva) ili Predstavničkog doma (dom u kongresu SAD-a).

Definicija modernog džentlmena

Pojam džentlmena je vrlo komplikovan, tako da je potrebno objasniti kako i zašto se koristi, kao i koji je značaj njegove definicije. Kao što je već rečeno, svaki čovek može biti džentlmen ukoliko to želi, međutim, to nije mali poduhvat. To je put na kome čovek teži da ostane, ne predstavlja neku određenu destinaciju.

1. Džentlmen je nesavršen.

Ovo je verovatno najvažnija karakteristika sa ove liste. Pojam „džentlmen” nije nedostižan ideal; treba uzeti u obzir osnovu ljudske prirode gde svi svakodnevno pravimo greške, biramo i sudimo. Razlika je u tome što džentlmen za sebe ne veruje da je savršen, već preuzima odgovornost za stvari koje može kontrolisati: svoje akcije, znanje i pristup svetu.

2. Džentlmen ima visoke standarde.

Visoki standardi teraju ljude da čine najbolje što mogu i džentlmen ih postavlja samom sebi. On očekuje visok kvalitet, vrednost i funkcionalnost kako od stvari koje čini tako i od stvari koje kupuje. Od drugih ljudi očekuje koliko i od sebe samog.

3. Džentlmen je dobro obučen.

Ovo nije iznenađenje. Džentlmen se oblači prema godišnjem dobu, prilici i prema svom stilu. Lepo oblačenje ne zavisi od novca nego od pažljivog izbora odeće i modnih detalja u zavisnosti od njegovih sredstava, prilika i ukusa. Njegovo oblačenje pokazuje da on prepoznaje moć koju odeća ima u davanju utiska i njenu ulogu u društvu. Odeća služi tome da prenese džentlmenovo poštovanje prema domaćinu nekog događaja ili prema svom poslu, ali ona ne treba da šokira, da se razmeće ili prouzrokuje ljubomoru.

4. Džentlmen ima dobre manire.

Ovde se definicija džentlmena slaže sa onom iz rečnika. Džentlmen je uljudan, ljubazan i pun poštovanja. On se izvinjava i zahvaljuje, on čeka na svoj red i tretira druge onako kako se to od njega očekuje. Pored svega toga, džentlmen je dobar i razuman partner za razgovor.

5. Džentlmen nema predrasuda.

On ne veruje da su njegova mišljenja i znanja kompletna i neupitna. Džentlmen teži ka tome da nauči što više, otvoren je prema novim idejama, prihvata konstruktivne kritike i priznaje poraz, koji za njega predstavlja put ka rastu i samospoznaji. Njemu u diskusiji nije cilj da dokaže da je u pravu, već se trudi da stvari sagleda iz drugačijeg ugla da bi bolje razumeo tuđu perspektivu.

6. Džentlmen je interesantan i informisan.

Danas je lako izgubiti se u ciklusu koji funkcioniše na relaciji spavanje–posao–netfliks, što lišava ljude bilo čega interesantnog za reći. Interesantan čovek je u stanju da razgovara o raznim temama, zanima ga kako funkcioniše svet oko sebe i ima aktivnu težnju za proširenjem znanja zbog sebe samog. Razni hobiji i interesovanja otkrivaju njegovu strast i angažovanje za aktivnosti koje mu znače.

7. Njegova dela su jednaka njegovim rečima.

Jednostavno, džentlmen daje obećanja koja namerava da održi.

8. Džentlmen se ophodi prema ljudima sa poštovanjem.

On poštuje svako ljudsko biće – ženu, kolege, nadležne, konobare itd. Takvo ponašanje je reflektovano njegovim verovanjem da su svi ljudi jednaki; on ne tvrdi da ima više ili manje prava od ljudi koji su oko njega. Džentlmen ima saosećanja prema ljudima koji su imali manje sreće od njega, nije mu potrebno da unizi druge da bi sebe uzdigao.

9. Džentlmen pravi razliku između arogancije i samopouzdanja.

Mišljenje arogantnog čoveka da je bolji od drugih ljudi zavisi od njegovog viđenja sebe u odnosu na druge. Džentlmen veruje u sebe i svoje sposobnosti nezavisno od drugih ljudi. Arogantnom čoveku je potrebna potvrda drugih da vredi, dok džentlmenova samopotvrda dolazi iznutra.



10. Džentlmen koristi svoju moć sa svrhom.

U izjavi „sa velikom moći dolazi velika odgovornost” se nalazi istina kada je džentlmen u pitanju. Ukoliko je u poziciji moći džentlmen će iskombinovati sve gore navedene osobine i iskoristiće ih sa svrhom i nesebično. Neće delati iz osvete i lične koristi, takođe, neće gaziti preko drugih da ostvari svoje ciljeve.

11. Džentlmen uviđa dobre strane skeptičnosti.

Teško je danas ne zapasti u cinizam, ali džentlmen uspeva da vidi dobre strane sumnje. Nikad ne treba donositi zaključke na prečac: recimo, prijatelj koji je odbio poziv je možda prezauzet na poslu – džentlmen zna da ne treba naglo zaključivati ono najgore.

(kultivisise.rs)

Foto: Profimedia