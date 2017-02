(FOTO) DŽENIFER ANISTON IMA 48 A IZGLEDA KAO DA IMA 28 GODINA: Evo u čemu je njena tajna

Popularna glumica Dženifer Aniston prošle nedelje je proslavila 48. rođendan u Meksiku, a njena fotografija s odmora sa suprugomostavila je sve bez reči. Gledajući je mnogi bi pomislili da je to Dženifer u telu duplo mlađe osobe.

No, poznato je kako glumica dosta naporno radi na održavanju besprekorne linije. Iako biste pomislili da se lišava mnogih zadovoljstava u ishrani, glumica priznaje da je testenina njen greh. No, kada uživa u njoj ipak je priprema na vegeterijanski način.

“Uzmite tikvice i patlidžan i slažite ih u slojevima s različitim vrstama sireva”, savetuje popularna glumica. A kada Anistonova uživa u karbonari koju joj priprema njen muž Džastin onda stave ćureći slaninu umesto prave slanine. Njen je doručak, pak, zasitan i bogat hranjivim stvarima.

Dženifer se drži tri vrste doručka. Prvi uključuje smuti (voli banane, trešnje, proteine u prahu, bademe, kakao u prahu i bademovo mleko), drugi lagano pečena jaja sa avokadom sa strane, a treći je najzanimljiviji: zobene pahuljice sa tučenim belancima kao dodatak proteina.

Osim toga glumici se ne može dogoditi da padne na uravnoteženoj ishrani. I dok svi mi pokleknemo tokom praznika i proslava, Dženifer se strogo drži ishrane bogate organskim voćem i povrćem, s vrlo malo šećera, puno vode i pazi da dobro spava.

Osim toga, kada vežba, radi to svaki put na drugačiji način i dobro se zabavlja. Poznato je da obožava jogu, no nastoji uneti što više raznovrsnosti u treninge; od treninga na biciklu, do kružnih treninga.

