I NIJE NEKO IZNENAĐENJE: Muškarci iskreno otkrili ZAŠTO varaju

Pa tako ove nedelje moje pitanje glasi: „Zašto muškarci varaju?”. Nažalost, odgovori me nisu puno iznenadili, baš kao što sam i mislila o “jačem” polu. Ali , da ne otkrivam previše.

1. Muškarci vam ovo nikada neće priznati, i možda nije fer sa moje strane što to odajem, ali najčešći razlog prevare je podizanje samopouzdanja i dokazivanje. Uostalom kao i kod žena. S tim da se žene zadrže i zadovolje svoj ego kad im muškarac zatraži broj telefona, dok da bi muškarac sam sebi potvrdio muškost ipak mora otići korak dalje, a to je seks. Tek kada zaista osvoji svoj plen on zaista i zadovolji svoj ego. To je po meni najčešći razlog zašto muškarci varaju.

Foto Shutterstock

2. Samo iz zabave. Znate onu čuvenu “dama na ulici, domaćica u kući i zavodnica u krevetu” e to nije istina. Muškarac kada traži sebi ženu/devojku on traži finu smernu damu koja će biti pravi uzor drugim ženama, i ona nikada i nikako ne sme biti vatrena u krevetu jer mu se tada otvaraju sumnje i sve ostale vrline brzo postaju upitne. Zato je muškarcu potrebna zabava sa strane. Tada se odlučuje da utoli glad van svog ljubavnog gnezda. I tada su emocije zabranjene. Isključivo je u pitanju požuda.

Foto Shutterstock

3. Nema pravu devojku pored sebe. Verovatno je hteo da zadovolji ukuse svojih roditelja i mišljenje okoline te je izabrao devojku koju da ne postoje drugi nikada ne bi svojevoljno izabrao. Tada po prirodi muškarac teži avanturi, zadovoljenju svojih seksualnih nagona i zato odlazi u lov. Neretko se baš tada i zaljubi u drugu devojku pa prvu ostavi. A po sredi je kukavičluk. Nikada nije bio dovoljno hrabar da juri za svojim snovima i željama nego je birao raciom.

4. Kriva je devojka. Kada već duboko zagazite u vezu žene se previše opuste i ulenje. Nema više zabave, neizvesnosti, igre. Da se razumemo sve se svodi na seks. Sve počinje od seksa i sve se tu završava. Imao sam tri duge veze do sad i svaku sam završio jer devojci više nije bilo do seksa. Jednostavno seks nam se sveo na jednom mesečno, a nekad i ređe. To nijedan muškarac ne želi da toleriše. Onog momenta kada svhati da je nastupila suša u krevetu, bez obzira koliko da voli svoju dragu, otići će u potrazi za uzbuđenjem.

Drage moje ,saznale ste. Trudite se da održavate svoju vezu. Baš kao što se i ostalim segmentima života trudite da budete na nivou zadataka i odolite izazovima tako bi isto trebalo i sa partnerom. Uvek odvojte vremena za njega , za vas dvoje zajdeno. razmenjujte nežnosti, ne dozvolite da strast među vama ispari.

Foto Shutterstock

